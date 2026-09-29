Romance secreto en los pasillos de MasterChef Celebrity: los dos famosos que están "muy cerca"

A pocas horas del estreno, hay dos estrellas que fueron vistas con una complicidad superior a la del resto y ya llamó la atención de todos sus compañeros.

El primer programa de MasterChef Celebrity Argentina ya dio que hablar e involucró a dos mega famosos porque, según Intrusos, hay mucha complicidad detrás de cámara. Se trata de Luck Ra y Juli Poggio, quienes fueron vistos “muy cerca” y ya aparecieron los primeros rumores de romance.

El cordobés acaba de cortar con La Joaqui en medio de un escándalo, pero aclaró en varias oportunidades que está soltero y tiene ganas de vivir su vida libre. Al mismo tiempo, Poggio tiene una relación abierta con su pareja y contó que tiene libertad, pero con la condición de que seas personas desconocidas.

Esto lleva a una contradicción respecto a las reglas de las exparticipante de Gran Hermano con su pareja. Sin embargo, en Intrusos, indicaron: “Presten mucha atención, porque los ven muy juntitos en el pasillo, cuchicheando y apartados del resto ”.

El programa recién empieza y podría mostrar aún más complicidad entre ellos, pero todavía nada se sabe. También, en redes sociales aseguraron que podría tratarse de una estrategia de Luck Ra para cambiar su imagen, ya que Poggio es un personaje querido por los usuarios.

El primer programa de MasterChef Celebrity fue auspicioso para los números y logró regresar a Telefe a los dos dígitos , luego de haber bajado tras el final de Gran Hermano. La conductora Wanda Nara presentó a todos los participantes, pero solo cocinó la mitad por un tema de tiempos.

El ciclo comenzó 22:16, inesperado porque los primeros ciclos suelen demorar el inicio para tener más audiencia en la espera, pero las autoridades no se quisieron arriesgar y comenzó rápido. A los pocos minutos, ya mostró 13.5 puntos y marcó tendencia en referencia a los minutos previos.

Momentos más tarde, la medición marcó 13.9 y se mantuvo sólido durante un tiempo prudencial. Cuando el rating parecía que podía llegar a caer porque ya había pasado el inicio eufórico, alcanzó los 14.1 y luego toco los 14.2.

El ciclo llegó a tocar los 14.5 como pico del programa y de la jornada de Telefe. Sin embargo, ya por el horario cerró a las 23:50 con 9.7 puntos. Mientras que, el react ccon Agustín Cachete Sierra y Lola Latorre.