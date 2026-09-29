Preocupación: Daniel Osvaldo fue trasladado a un hospital de mayor complejidad

El exfutbolista fue derivado a otro centro de salud luego de que se haya agravado su cuadro de derrame pleural.

Su familia asegura que está estable y que la internación no está vinculada a adicciones.

La salud de Daniel Osvaldo volvió a generar preocupación luego de confirmarse su traslado a un centro de mayor complejidad médica. El exfutbolista, que había ingresado de urgencia a un hospital público de Llavallol, fue derivado en las últimas horas al Hospital Bicentenario de Monte Grande debido a la gravedad de su cuadro clínico.

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El exdelantero permanece internado desde el 15 de septiembre , cuando ingresó con un fuerte dolor en el tórax. Los médicos detectaron que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que también afectó sus piernas, un cuadro que derivó en una operación quirúrgica y una biopsia para determinar el alcance completo de la afección.

Según detalló el periodista Ángel de Brito en Bondi, Osvaldo fue trasladado en un primer momento a un hospital de Banfield, luego a Llavallol y finalmente al Hospital Bicentenario de Monte Grande. La decisión de este último traslado se tomó porque el paciente "sigue grave y necesita atención de alta complejidad", explicó el conductor.

La familia de Osvaldo transmitió cierto alivio al señalar que el exjugador se encontraba lúcido, aunque remarcaron que su estado seguía siendo delicado. La situación, sin embargo, se complicó al punto de requerir la intervención de un equipo médico con aparatología más avanzada que la disponible en el centro de salud donde había ingresado inicialmente.

Luego del traslado al Hospital del Bicentenario, Daniel Osvaldo permanece bajo atención médica constante . Su hermano Jonathan habló con Marcela Baños en Intrusos y buscó llevar tranquilidad sobre el estado del exfutbolista. "Está todo bien", afirmó sobre su recuperación, en un intento por despejar la incertidumbre que generó la noticia del traslado.

Desde el entorno del exjugador también aclararon que la internación no está vinculada a adicciones a sustancias, un dato que buscaba frenar versiones que circulaban al respecto. Según la información difundida, el cuadro estaría relacionado con el consumo de cigarrillos.

La periodista Paula Varela aportó además detalles sobre la evolución posterior a la cirugía y aseguró que el también músico "está estable y come solo", lo que representa una señal positiva dentro del proceso de recuperación. El problema de salud había comenzado días atrás y derivó en la detección del derrame pleural, es decir, la acumulación de líquido en la zona que rodea los pulmones.

Luego de la intervención quirúrgica, el exfutbolista continúa con el proceso de recuperación bajo seguimiento médico en el nuevo centro de salud, mientras su familia mantiene el hermetismo habitual sobre los detalles más precisos de su estado.