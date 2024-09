Ex-Gran Hermano volvió a mandar el casting para estar en la nueva edición: de quién se trata

A través de su cuenta de TikTok, Hernán compartió su video casting para la edición 2024-25 y cumplió con el requisito de Telefe, el cual exige que se dé a conocer públicamente para que cualquier usuario pueda verlo. " Tengo 31 años y este es mi primer casting para entrar a Gran Hermano . Este es el primero, no tengo recuerdos de haber entrado al anterior.... Y si pasó, pasó muy rápido ", bromeó en un primer lugar.

Luego, continuó con su carisma y recordó la única polémica que le tocó atravesar en su corto paso por la casa: "Estoy soltero y no tengo hijos. No tengo hijos. Te juro que no tengo hijos". Así, siguió riéndose de él mismo para intentar conseguir el apoyo de las redes sociales y tener la chance de volver a entrar.

Hernán Ontivero primer eliminado Gran Hermano 2023 Hernán fue eliminado tras apenas 6 días en la casa de Gran Hermano 2023. Captura Telefe

Para finalizar, el cordobés reveló: "Vivo con El Paisa (Williams López). Lo estoy terminando de criar. Soy soltero. Fanático de La Mona. Me encantaría entrar a la casa, quiero saber qué se siente estar ahí". De esta manera, Ontivero terminó por mostrarse ilusionado con la posibilidad de volver a ingresar a Gran Hermano como participante.

La nueva vida de Bautista Mascia, el último ganador de Gran Hermano

Luego de permanecer más de 200 días encerrado en la casa de Gran Hermano, Bautista Mascia fue el encargado de apagar la luz y quedarse con el gran premio de $50 millones. Ahora, meses después de la final, busca volver a explotar como artista musical haciéndose eco de la popularidad que supo conseguir en lo que fue la edición más larga del reality en nuestro país.