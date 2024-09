Ángel de Brito reveló por qué no habrá participantes de Gran Hermano 2023 en el Cantando 2024

El conductor de LAM terminó con el misterio de por qué no habían convocado a figuras como Bautista Mascia y Paloma Méndez, los cantantes de la casa, y sorprendió al público.

Por qué no habrá participantes de Gran Hermano en el Cantado 2024

“¿Cómo que ella no estará en el Cantando?”, preguntó una de las usuarias seguidoras de redes sociales a Ángel de Brito y LAM. Fue entonces que el conductor del programa contestó: “Telefe no autorizó a ningún Gran Hermano”.

De Brito GH Cantando 2024 Redes sociales

Esto ya había sucedido con el Bailando 2023 con los exparticipantes, pero de la primera edición luego de muchos años. Algunos de ellos rompieron el contrato que tenían, pagaron la cláusula y pudieron ser parte del programa. Algunos de ellos fueron Juliana Díaz, Coty Romero y Romina Uhrig.

En este caso, Telefe no autorizó a ninguno de los jugadores a estar en el canal América. Por ese motivo, no están en competencia ni Bautista Mascia y Paloma Méndez, quienes fueron más reconocidos en la casa por cantar. Quien sí estará será Coy Scaglione, la hermana de Furia, según confirmó Ángel de Brito.

¿Coy Scaglione al Cantando 2024? La hermana de Furia desmintió su presencia y luego lo puso en duda

La hermana de Furia, Coy Scaglione, fue convocada de manera oficial para el Cantando 2024 que se emitirá por América TV. Sin embargo, ella se ocupó de desmentirlo en sus redes sociales y luego eliminó la desmentida. ¿Participa o no?

“Sobre número 17. Su representante dijo que podía estar en el Cantando y la producción dijo que fuera. Se había cerrado en 16 participantes, pero este nombre se agregó hoy a último momento. Bienvenida, Coy Scaglione. Su representante, Fabián Esperón, se lo ofreció y la producción dijo 'que venga'", indicó Ángel de Brito.

Coy Scaglione Redes sociales

La confirmación se hizo oficial y salió por redes sociales y otros programas, por ese motivo uno de los fanáticos la felicitó por la convocatoria: “Me ofrezco como niñera de Rubí (la gata) por vos al Cantando”. A lo que ella contestó que no iba a estar.

“Gracias por eso, sos divina y es una gran oportunidad. Pero exigí mucho más de lo que me ofrecen y bueno no hay plata. Así que no hay Coy cantando”, indicó. Pero luego de unas horas, borró el tuit. ¿Es un mensaje de confirmación?