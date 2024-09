La nueva vida de Bautista Mascia, el último ganador de Gran Hermano

Adele anunció su retiro de la música y preocupó a sus fans: "No los veré por..."

La propuesta de C5N fue aprovechar que Bautista ya había estado encerrado mucho tiempo y salir a charlar a la calle por el barrio de Chacarita. El cariño de la gente se hizo notar en todo momento. Colectiveros que tocaban bocina, un repartidor que frenó para pedirle una foto, dos jóvenes que corrieron dos cuadras para darle un abrazo y hasta una mujer que no tuvo inconveniente en llegar tarde a su trabajo por quedarse presenciando la entrevista.





Bautis Mascia

Tal como expresó el cantante, este reconocimiento fue una de las cosas que más le sorprendió al salir de la casa. “Me quieren un montón y hasta mandan osos de peluche gigantes de regalo. Yo le digo a la gente que no gaste plata en mi pero ellos me mandan y me encanta porque expresan su amor de esa manera”, explicó Bautista justo antes que una familia le pidiera un video en la esquina que conecta Federico Lacroze con A. Córdoba.

Los proyectos junto a su novia Denisse González

El ganador del reality le reveló a C5N que cuando salió de Gran Hermano, su idea era quedarse en Argentina y alquilar algo con un amigo, pero Denisse le ofreció quedarse un tiempo en su casa y todavía está ahí. “Nos llevamos re bien en la convivencia, aunque no es lo mismo que la otra casa donde todos nos observaban. Todavía nos estamos terminando de conocer y es todo de a poco”, expresó.

Además, ante la pregunta sobre el futuro de la pareja, Bautista entre risas, explicó que prefieren ir paso a paso, como una pareja normal, más allá de su exposición. “Estamos muy enamorados, pero a veces la gente quiere todo ya, o nos presionan para que digamos si nos vamos a casar y demás. Nosotros queremos ir despacio, preferimos no quemar ninguna etapa de la relación, pero estamos muy bien”, añadió.

Bautista Mascia

El show en el Gran Rex

Bautista Mascia está preparando un recital más que especial, con sorpresas e invitados, aunque prefirió no dar nombres “para no quemarlos”, si aclaró que será un show de una hora y media aproximadamente en el que habrá de todo. “Estamos trabajando mucho para darlo todo en el escenario. La gente se va a ir muy feliz del teatro porque vamos a cumplir un sueño”, reveló el artista.

Y si de sueños musicales se trata, el último ganador de GH contó que le gustaría realizar una colaboración con Paulo Londra, cantante que escucha desde hace años y es uno de sus ídolos. ¿Se cumplirá ese sueño dentro de poco?. Por lo pronto el cantante se presentará en el mítico teatro de la calle Corrientes este viernes 6 de septiembre y luego viajará a su Uruguay natal para llevar la presentación de su nueva canción Muero por decírtelo.