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Estuvieron más de 15 años juntos, eran la pareja perfecta pero una crisis sorprendió a todos: quiénes son

Una famosa modelo recordó el final de su relación y contó cómo atravesó la inesperada ruptura. La figura habló de su nueva vida en Miami y del vínculo que mantiene con el cantante por su hija.

Débora Bello y Diego Torres estuvieron 17 años juntos

Débora Bello y Diego Torres estuvieron 17 años juntos, se casaron y tuvieron a su hija Nina.

Imagen generada con IA.
  • La pareja estuvo 17 años junta, se casó y tuvo una hija.
  • La modelo contó por qué la ruptura la tomó por sorpresa.
  • Cómo fue para Bello comenzar una nueva vida en Miami.

Estuvieron más de 15 años juntos, eran la pareja perfecta pero una crisis sorprendió a todos: la modelo recordó el final de su relación con el cantante, contó cómo atravesó la ruptura y reveló cómo logró reconstruir su vida en Miami junto a su hija Nina,

Débora Bello habló sobre Diego Torres.
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Después de 15 años de relación, una reconocida figura de la moda habló en profundidad sobre su separación y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida. La conductora contó que el fin de la relación la tomó por sorpresa y que tuvo que comenzar una nueva etapa en otro pañis, donde ambos se habían instalado.

Con el paso de los años, la famosa dupla logró establecer una nueva dinámica a partir de la crianza de su única hija. La protagonista de la historia reconoció que los primeros momentos después de un divorcio puede ser especialmente difícil cuando existe un hijo en común. “Al principio todo es un caos. Es doloroso y triste para los tres”, explicó. Con el tiempo, ambos pudieron construir un esquema de crianza compartida con el foco puesto en el bienestar de su niña. “Cuando hay amor, realmente no hay egos”, sostuvo.

Cuál es la pareja que era reconocida en Argentina y tuvo una impactante separación

Débora Bello y Diego Torres estuvieron juntos durante 17 años, tuvieron a su hija Nina y se casaron en 2020. A fines de 2021, cuando ya vivían en Estados Unidos, decidieron ponerle fin a la relación. Ahora, varios años después, la modelo recordó cómo atravesó aquella ruptura en una entrevista con Maite Peñoñori para el podcast Paren el Mundo y habló también sobre el vínculo que mantiene actualmente con el cantante.

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Bello reconoció que una ruptura puede generar un fuerte impacto emocional y obligar a replantearse distintos aspectos de la vida. “Una separación obviamente es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, contó. Sin embargo, hubo algo que hizo que el proceso fuera todavía más inesperado para ella: no esperaba que la relación llegara a su fin.

Luego de la separación, la influencer tuvo que replantearse su futuro personal y profesional. “Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’. Porque tenés que seguir”, explicó. La empresaria comenzó entonces una nueva etapa laboral y se vinculó con el mercado inmobiliario de Miami, mientras continuó relacionada con el mundo de la moda y la conducción.

Según relató, ese proceso significó construir una vida propia después de haber llegado a Estados Unidos como parte de un proyecto familiar. En medio de la ruptura estaba Nina. “En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo”, recordó.

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