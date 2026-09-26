26 de septiembre de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.900.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

Depositar en una colocación permite obtener un rendimiento que varía según la tasa ofrecida por cada banco. Cuánto se puede ganar este mes y cuánto dinero se recibe al vencimiento.

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Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el canal elegido para realizar la inversión.

Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el canal elegido para realizar la inversión.

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  • Cuánto gana un plazo fijo de $2.900.000 a 30 días.
  • Qué tasas ofrecen los bancos en septiembre de 2026.
  • Cuánto dinero se obtiene al finalizar el plazo fijo.
  • Cómo varía el rendimiento según la entidad bancaria.
  • Cómo queda el plazo fijo frente a la inflación.

Plazo fijo: las tasas de los bancos presentan diferencias durante este mes y el rendimiento de una colocación depende de la entidad elegida. cuánto podés ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

¿Cuánto rinde un plazo fijo en septiembre de 2026?
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La inversión tradicional continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar una inversión. Para una colocación a 30 días, el resultado depende principalmente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco.

Este mes, los rendimientos muestran diferencias entre las entidades. Algunas instituciones ofrecen intereses cercanos al 16%, mientras que otras superan el 20% y determinadas entidades llegan a alrededor del 23% para depósitos a un mes.

Cuánto ganas por depositar $2.900.000 en un plazo fijo según el banco

Para calcular el rendimiento de un plazo fijo a 30 días se puede utilizar la TNA informada por cada entidad. Como referencia, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA de 18,75% para personas humanas que constituyen el depósito por canales electrónicos, para plazos de entre 30 y 59 días.

Con esa tasa, una inversión de $2.900.000 a 30 días genera aproximadamente $44.691 de intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría alrededor de $2.944.691, compuesto por el capital inicial más los intereses. La cuenta puede variar si se elige otra entidad. Por ejemplo, con una TNA del 23%, nivel ofrecido por algunas entidades durante septiembre, el rendimiento aproximado para $2.900.000 durante 30 días sería de $54.822, por lo que el monto final llegaría a unos $2.954.822.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El último dato oficial disponible corresponde a agosto de 2026, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual de 1,7%, según el INDEC. Al comparar este dato con las tasas vigentes, un plazo fijo con una TNA del 23% equivale aproximadamente a un rendimiento del 1,9% para 30 días, mientras que una TNA del 18,75% representa cerca del 1,5% mensual bajo el cálculo simple.

Esto permite observar que el resultado frente a la inflación depende de la tasa elegida y de cómo evolucionen los precios durante el período. Además, el dato de inflación de septiembre todavía no está disponible: el INDEC tiene previsto publicar el IPC correspondiente a ese mes el 13 de octubre de 2026.

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