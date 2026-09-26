Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.900.000 pesos a 30 días en septiembre 2026 Depositar en una colocación permite obtener un rendimiento que varía según la tasa ofrecida por cada banco. Cuánto se puede ganar este mes y cuánto dinero se recibe al vencimiento. Por Agregar C5N en









Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el canal elegido para realizar la inversión. Pixabay

Cuánto gana un plazo fijo de $2.900.000 a 30 días.

Qué tasas ofrecen los bancos en septiembre de 2026.

Cuánto dinero se obtiene al finalizar el plazo fijo.

Cómo varía el rendimiento según la entidad bancaria.

Cómo queda el plazo fijo frente a la inflación. Plazo fijo: las tasas de los bancos presentan diferencias durante este mes y el rendimiento de una colocación depende de la entidad elegida. cuánto podés ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

La inversión tradicional continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar una inversión. Para una colocación a 30 días, el resultado depende principalmente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco.

Este mes, los rendimientos muestran diferencias entre las entidades. Algunas instituciones ofrecen intereses cercanos al 16%, mientras que otras superan el 20% y determinadas entidades llegan a alrededor del 23% para depósitos a un mes.

Cuánto ganas por depositar $2.900.000 en un plazo fijo según el banco Para calcular el rendimiento de un plazo fijo a 30 días se puede utilizar la TNA informada por cada entidad. Como referencia, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA de 18,75% para personas humanas que constituyen el depósito por canales electrónicos, para plazos de entre 30 y 59 días.

Con esa tasa, una inversión de $2.900.000 a 30 días genera aproximadamente $44.691 de intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría alrededor de $2.944.691, compuesto por el capital inicial más los intereses. La cuenta puede variar si se elige otra entidad. Por ejemplo, con una TNA del 23%, nivel ofrecido por algunas entidades durante septiembre, el rendimiento aproximado para $2.900.000 durante 30 días sería de $54.822, por lo que el monto final llegaría a unos $2.954.822.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación El último dato oficial disponible corresponde a agosto de 2026, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual de 1,7%, según el INDEC. Al comparar este dato con las tasas vigentes, un plazo fijo con una TNA del 23% equivale aproximadamente a un rendimiento del 1,9% para 30 días, mientras que una TNA del 18,75% representa cerca del 1,5% mensual bajo el cálculo simple. Esto permite observar que el resultado frente a la inflación depende de la tasa elegida y de cómo evolucionen los precios durante el período. Además, el dato de inflación de septiembre todavía no está disponible: el INDEC tiene previsto publicar el IPC correspondiente a ese mes el 13 de octubre de 2026.