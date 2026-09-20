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Tini Stoessel rompió en llanto en pleno recital ante el apoyo del público: "Me están acompañando en el duelo"

La artista agradeció a sus fanáticos y en el mismo evento contó con el apoyo de su futuro esposo, Rodrigo De Paul y los hijos de él. “Me haces bien”, le expresó al futbolista del Inter Miami y después saludó a los nenes: “Los amo”.

Tini Stoessel se quebró cuando el público le gritó no estás sola.

Tini Stoessel se quebró cuando el público le gritó "no estás sola".

Tini Stoessel se quebró en plena presentación en Colombia cuando el público le brindó su apoyo y dejó una frase que llamó la atención a propios y ajenos. “Me están acompañando en el duelo”, reconoció luego que todo el estadio coreara “no estás sola”.

Quiénes quedaron afuera. 
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En medio del conflicto familiar que se destapó hace unos días con conflictos legales y distanciamiento con sus padres, la artista reanudó su gira internacional, y durante su presentación en Colombia la cantante no solo desplegó un show que hizo vibrar a miles de personas, sino que volvió a abrir su corazón con un mensaje que sorprendió tanto en el público como en las redes sociales.

“Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, confesó ante su público, destacando y agradeciendo el acompañamiento de los fanáticos.

En esa línea, aprovechó para también brindarles unas palabras a quienes están atravesando una situación similar y aseguró que las canciones también pueden convertirse en un espacio para atravesar momentos difíciles: “Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor”.

Tini Stoessel estuvo acompañada por Rodrigo De Paul y los hijos del futbolista

En medio de la emoción de su sinceridad ante su público y la emoción a flor de piel, Tini Stoessel puso en duda si podía cantar Me voy, y fue en ese momento cuando buscó a Rodrigo De Paul entre el público, quien estaba junto a sus hijos, frutos de la relación con Camila Homs.

Luego de estar buscándolos entre el público, finalmente los logró visualizar y lo saludó con un “hola, amor” y, según el testimonio de la fan, se escuchó que agregó: “Me haces bien”. Al mismo tiempo, saludó a los hijos del mediocampista del Inter Miami. “Hola Fran, hola Bau, los amo”, agregó con total dulzura.

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