20 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: Enzo Fernández convirtió un golazo, su primer grito con la camiseta del Manchester City

El argentino sorprendió con un remate en un tiro libre directo desde el costado para poner en ventaja a los citizens en el choque frente a Sunderland. En caso de ganar continuará con puntaje ideal.

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Enzo Fernández tiene 3 goles de tiro libre: dos con el Chelsea y el primero con el Manchester City.

Enzo Fernández tiene 3 goles de tiro libre: dos con el Chelsea y el primero con el Manchester City.

Enzo Fernández fue titular en el Manchester City en el marco de la 5° fecha de la Premier League, en el Etihad Staidum, Manchester City y convirtió el primer tanto para abrir el marcador de los citizen en el choque ante Sunderland, pero que también significó su primer grito con la camiseta del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
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El golazo del argentino llegó a los 9 minutos de la primera etapa, quien sorprendió al arquero Robin Roefs con una buena ejecución de tiro libre con un ángulo un poco cerrado: se preparó para tirar un centro desde la banda derecha, pero decidió cambiar la estrategia y finalmente terminó rematando al primer palo, venciendo así la estirada del arquero rival.

Este es el primer tanto que marca el volante argentino en cinco partidos disputados con la camiseta del elenco ciudadano. En lo que va de su carrera, este es su tercer tanto de tiro libre; los anteriores habían sido con la camiseta del Chelsea.

En lo que respecta al encuentro, finalmente el City se impuso por 5 a 3, con los tantos de Enzo, Rayan Cherki, Rayan Semenyo, en dos oportunidades y Earling Haaland. Con esta victoria, lograron quedarse con el primer puesto de la Premier League con 15 unidades ya que Arsenal perdió y lo superó por dos unidades.

Los hijos de Enzo Fernández festejaron el gol de su papá en cancha

El argentino Enzo Fernández contó con el apoyo en cancha de su familia y en las redes sociales, su pareja, Valentina Cervantes, compartió el tierno festejo de sus hijos, Olivia y Benjamín, en el primer gol del futbolista.

Ambos pequeños, vestidos con la camiseta del conjunto celeste, recrearon el festejo y enternecieron a todos los internautas.

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