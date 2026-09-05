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Así es la casa que tiene Marcos Ginocchio por ganar Gran Hermano

El salteño recibió el premio más importante que otorga el reality y eligió un entorno tranquilo para disfrutarlo.

Conocé como es la casa que ganó Marcos Ginocchio tras su consagración en el reality.

Conocé como es la casa que ganó Marcos Ginocchio tras su consagración en el reality.

Redes sociales
  • Marcos Ginocchio mostró la casa que recibió como premio por ganar Gran Hermano.
  • La vivienda tiene un diseño moderno y cuenta con amplios ventanales.
  • La propiedad fue instalada en un terreno elegido por el ganador en Buenos Aires.
  • Todavía restan algunos trabajos para que la casa esté completamente terminada.

A más de tres años de haberse consagrado campeón de Gran Hermano, Marcos Ginocchio comenzó a mostrar uno de los premios que obtuvo gracias a su paso por el reality. El modelo y abogado salteño compartió imágenes de la vivienda que recibió tras ganar la edición 2022-2023 y permitió conocer cómo es este nuevo espacio pensado para disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Se estira Gran Hermano.
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La propiedad forma parte del importante paquete de premios que recibió Marcos luego de imponerse en el programa de Telefe. Además de una suma millonaria de dinero y otros beneficios, el salteño obtuvo esta vivienda, cuya estructura finalmente fue instalada en el terreno elegido. Las primeras imágenes fueron compartidas a través de las redes sociales y mostraron el avance del proyecto.

El salteño recibió la casa que otorga el reality de Telefe a sus ganadores.

El salteño recibió la casa que otorga el reality de Telefe a sus ganadores.

Se trata de una casa de 50 metros cuadrados desarrollada mediante un sistema de construcción en seco. La vivienda cuenta con una distribución funcional en una sola planta y diferentes divisiones interiores realizadas con placas de yeso. Además, incorpora algunos detalles en madera que acompañan el estilo general de la construcción y le aportan una apariencia cálida y moderna.

Cómo es la casa de Marcos Ginocchio que ganó en Gran Hermano

Uno de los aspectos que más se destaca de la vivienda es su diseño exterior. La fachada presenta principalmente tonalidades grises, líneas rectas y una estética minimalista. También cuenta con amplios ventanales que ocupan buena parte de los ambientes principales y permiten aprovechar la entrada de luz natural, además de generar una conexión directa entre el interior de la casa y el parque.

La propiedad fue instalada en un terreno de la provincia de Buenos Aires, luego de un proceso de búsqueda en el que Marcos priorizó encontrar un lugar tranquilo y con privacidad. La elección de la ubicación fue uno de los factores que demoró la entrega, ya que la vivienda debía ser trasladada y posteriormente montada en el lote seleccionado por el ganador del reality.

Ubicada en un terreno rodeado de naturaleza en la provincia de Buenos Aires.

Ubicada en un terreno rodeado de naturaleza en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la construcción principal ya se encuentra en pie, todavía quedan algunos trabajos para que el espacio esté completamente terminado. En los alrededores aún pueden verse sectores sin acondicionar y materiales de construcción, mientras que la decoración y el diseño de los interiores serán parte de los próximos pasos. Marcos contó que buscaba un lugar relacionado con la naturaleza para descansar y disfrutar de un ritmo más tranquilo, por lo que espera convertir esta casa en su propio refugio para compartir buenos momentos y muchos mates.

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