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Listos para casarse: el gesto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito mostró orgullosa y desató furor

La artista reveló una escena privada de la pareja y dejó en claro cuál fue la atención que recibió en su casa, justo cuando avanzan los preparativos para una celebración muy esperada.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito avanzan con los preparativos para su casamiento. 

Pedro Rosemblat y Lali Espósito avanzan con los preparativos para su casamiento. 

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Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram el particular gesto que Pedro Rosemblat tuvo con ella durante su intimidad cotidiana: el periodista le preparó un pastel de papas y la cantante decidió mostrarlo con humor, mientras avanza la cuenta regresiva hacia su casamiento.

Las cantantes y un guiño que no pasó desapercibido.
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La artista acompañó el video con una frase que dejó claro cuánto disfrutó la atención de su pareja: "¡Gusto de él, mal!", escribió. Una escena doméstica que ambos suelen preservar lejos de la exposición permanente de las redes, aunque cada tanto comparten detalles de su vínculo con sus seguidores.

Lali compartió una historia de Instagram en la que mostró un pastel de papas hecho por su futuro marido, Pedro Rosemblat.

Lali compartió una historia de Instagram en la que mostró un pastel de papas hecho por su futuro marido, Pedro Rosemblat.

El momento también tuvo una referencia directa al contenido gastronómico que Rosemblat empezó a publicar con mayor frecuencia durante el último tiempo, una faceta que Lali incorporó al juego de complicidad entre ambos. "El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa solo para mí", escribió la cantante, orgullosa por el gesto de su pareja.

La publicación apareció además mientras la pareja transita los preparativos para su boda, prevista para este año, aunque todavía conserva bajo reserva varios detalles de la celebración y, en particular, la fecha definitiva, luego de que circularan versiones sobre un casamiento durante octubre que la propia cantante se encargó de desmentir.

La despedida de soltera de Lali Espósito que organizó Cande Vetrano

Días antes de esta cena íntima, Lali vivió una celebración vinculada con su próximo casamiento: una despedida de soltera en Río de Janeiro junto a sus amigas más cercanas. Según contó Cande Vetrano, la cantante desconocía buena parte del itinerario y sus amigas hicieron todo lo posible para mantener la sorpresa durante la escapada.

La actriz contó en el streaming de ElTrece que el viaje fue "muy divertido" y reveló que tuvieron que organizar todo a escondidas para que Lali no descubriera los planes antes de tiempo. "Ella no sabía nada", explicó Vetrano, quien además destacó que el grupo preparó distintas actividades para acompañar a la futura novia durante la estadía.

"Había comida, bebidas y sorpresitas", detalló Cande sobre la celebración en Brasil, que tuvo como protagonista a Lali y reunió a sus amigas más cercanas. De esta manera, la cantante pudo disfrutar de unos días de festejo antes de su esperada boda con Pedro Rosemblat, en una escapada llena de risas, misterio y sorpresas.

Lali con sus amigas en Río de Janeiro.

Lali con sus amigas en Río de Janeiro.

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