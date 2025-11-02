IR A
Este famoso actor de Greys Anatomy estaría en pareja con una actriz española: de quién se trata

Jesse Williams y Alejandra Onieva se conocieron durante el rodaje de una serie para Prime Video.

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.

  Jesse Williams protagonizó en 2025 su primera serie, Hotel Costiera, un proyecto italiano que marcó un avance importante en su carrera.
  La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.
  Durante el rodaje, Williams y Onieva desarrollaron un vínculo personal que se transformó en romance, consolidado en Italia.
  La relación se confirmó públicamente antes del estreno de la serie, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del 2025.

El actor Jesse Williams, reconocido por sus participaciones en series y películas como la comedia “Solo asesinatos en el edificio”, dio un paso importante en su carrera en 2025 con el estreno de Hotel Costiera, su primera serie como protagonista. Este proyecto italiano representó no solo un avance profesional, sino también el inicio de un romance, ya que en el rodaje conoció a su nueva pareja.

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.
La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico con Williams en la serie. Onieva se hizo conocida en España gracias a su papel en la telenovela El Secreto de Puente Viejo y consolidó su trayectoria con participaciones en producciones internacionales como Alta Mar y Las pelotaris 1926.

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.

La actriz española Alejandra Onieva compartió el rol protagónico, conocida por telenovelas y producciones internacionales como Alta Mar.

Fuera de la actuación, Alejandra Onieva cuenta con notoriedad pública por sus vínculos personales y familiares. Es cuñada de Tamara Falcó y exnovia del actor de Marvel Sebastian Stan. Hotel Costiera no solo unió a Williams y Onieva frente a las cámaras, sino que también dio lugar a un romance que combina talento de Hollywood y la televisión española.

Cómo se formó la pareja de Jesse Williams y Alejandra Onieva

El vínculo sentimental entre el actor estadounidense Jesse Williams y la actriz española Alejandra Onieva comenzó en el marco profesional, durante la producción de su último proyecto televisivo. Ambos coincidieron en el set de Hotel Costiera, la serie italiana donde interpretaron roles protagónicos. Este encuentro en un entorno internacional sirvió como punto de partida para una relación que surgió fuera de las cámaras, gracias al tiempo compartido durante el rodaje.

Trabajar juntos en una serie con papeles centrales implicó largas jornadas de grabación y ensayos, lo que generó un espacio propicio para que surgiera una química más allá de la ficción. La rutina diaria en el set permitió que ambos actores se conocieran en profundidad y desarrollaran un vínculo sólido mientras cumplían con sus responsabilidades profesionales.

Durante el rodaje, Williams y Onieva desarrollaron un vínculo personal que se transformó en romance, consolidado en Italia.

Durante el rodaje, Williams y Onieva desarrollaron un vínculo personal que se transformó en romance, consolidado en Italia.

Conforme avanzaban las grabaciones de Hotel Costiera en 2024, la conexión entre Williams, reconocido en Estados Unidos, y la estrella española se volvió más evidente. La constante interacción de sus personajes facilitó que los actores establecieran una relación personal que trascendió los guiones y las escenas.

El romance tomó fuerza durante la estancia en Italia, donde la combinación de locación, tiempo compartido y lejanía de sus entornos habituales ayudó a consolidar el noviazgo. Aunque ambos gozan de visibilidad pública, lograron mantener la relación con discreción durante la producción, evitando la exposición mediática prematura.

La relación se confirmó públicamente antes del estreno de la serie, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del 2025.

La relación se confirmó públicamente antes del estreno de la serie, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del 2025.

La existencia de la pareja se confirmó públicamente poco después de concluir las grabaciones y antes del estreno de la serie en 2025. Williams y Onieva comenzaron a aparecer juntos en eventos y a dedicarse mensajes en redes sociales, mostrando claramente la naturaleza de su relación. Este paso marcó la transición de un romance privado a una pareja oficial dentro del mundo del entretenimiento.

De esta manera, Hotel Costiera no solo representó un proyecto profesional significativo para Jesse Williams al ser su primera serie como protagonista, sino que también cambió su vida personal. El encuentro entre el actor de Hollywood y la actriz española dio lugar a una de las parejas más comentadas en el ámbito de celebridades en 2025.

