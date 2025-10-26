Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

El actor apareció en público por primera vez junto a su nueva pareja luego de los rumores sobre un posible acercamiento con Deborra-Lee Furness, con quien mantiene una relación cordial tras su divorcio.

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

El actor Hugh Jackman se convirtió en el centro de atención mediática este domingo en Nueva York al ser fotografiado junto a su actual pareja, la actriz Sutton Foster. Esta aparición pública representa un momento significativo, ya que constituye la primera vez que la pareja se muestra junta desde que surgieron intensos rumores sobre un posible acercamiento entre Jackman y su exesposa, Deborra-Lee Furness. La presencia de Jackman y Foster juntos confirma la solidez de su nueva relación en medio del escrutinio público.

La reaparición de Jackman con Foster ocurre en un contexto de versiones cruzadas en la prensa del corazón. Tras la separación de Deborra-Lee Furness en septiembre de 2023, la relación con su exesposa generó especulaciones sobre posibles reconciliaciones. Rumores recientes señalaban que Jackman y Furness lograron dejar atrás viejas tensiones y resentimientos, manteniendo una relación cordial post-divorcio, lo que alimentaba la esperanza de algunos sobre un posible reencuentro.

No obstante, las imágenes de Hugh Jackman y Sutton Foster paseando por la Gran Manzana parecen zanjar de manera definitiva las especulaciones sobre su vida amorosa. La pareja se mostró en público, enviando una señal clara sobre el estado actual de su relación. Así, mientras los rumores sugieren un ambiente de paz entre Jackman y su exesposa, la salida con Foster reafirma que el actor continúa con su vida sentimental.

Cómo se lo vio a Hugh Jackman tras los rumores de reconciliación con su ex esposa

Las semanas recientes estuvieron dominadas por rumores persistentes en los medios, que sugerían un posible acercamiento o incluso una reconciliación entre Hugh Jackman y su exesposa, Deborra-Lee Furness, tras la separación ocurrida en 2023. En este contexto de intensa especulación, la aparición pública del actor captó la atención, ya que su actitud y su acompañante se interpretaron como una señal directa del estado actual de su vida personal.

Hugh Jackman respondió a estos rumores no con palabras, sino con hechos muy visibles. El actor fue fotografiado en Nueva York en dos ocasiones consecutivas junto a su actual pareja, la actriz de Broadway Sutton Foster. Estas apariciones, que incluyeron la asistencia a la glamorosa Fetch Pet Gala y una salida posterior con amigos tras un concierto, sirvieron para reafirmar la dirección y solidez de su vida sentimental actual.

Hugh Jackman y Sutton Foster Durante los eventos, Jackman mostró una actitud relajada y afectuosa, enviando señales claras sobre su vida sentimental actual Getty Images

En las imágenes, Jackman se mostró relajado, afectuoso y sonriente junto a Sutton Foster, a pesar de la presencia de los fotógrafos. En la gala lució un traje negro clásico, mientras que en la salida posterior optó por un atuendo más informal. En ambos casos, su lenguaje corporal y la disposición a posar en público enviaron una señal clara de que continuaba con su romance sin interferencias de su pasado.

La actitud de Jackman, al mostrarse públicamente con Foster en eventos de alto perfil, contrastó con los rumores sobre supuestas conversaciones de paz con Furness para el bienestar de sus hijos. Aunque la relación cordial con su exesposa puede ser real en el ámbito de la post-divorcio, las demostraciones de cariño con Foster desmintieron cualquier especulación sobre un posible regreso a su matrimonio de 27 años.

Hugh Jackman y Sutton Foster La reaparición del actor refleja su felicidad y estabilidad con Foster, dejando atrás los rumores sobre su matrimonio anterior. Getty Images

El actor australiano, que procuró mantener un perfil bajo tras la separación, optó por transmitir un mensaje claro a través de estas salidas en Nueva York. Al posar sonriente y con el brazo alrededor de Foster frente a los fotógrafos, Jackman mostró serenidad y comodidad en esta nueva etapa, dejando sin sustento los murmullos sobre su vida sentimental.

En conclusión, las imágenes de Hugh Jackman en la Gran Manzana reflejaron a un hombre centrado y feliz en su nueva relación. La reaparición pública sirvió para establecer la realidad de su vida amorosa, mostrando con claridad su vínculo con Sutton Foster y dejando atrás las especulaciones relacionadas con Deborra-Lee Furness.