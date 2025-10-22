Este es el perfume favorito de Laurita Fernández: cuánto sale

La conductora reveló cuál es la fragancia que la acompaña desde hace años y contó el motivo que la une a ese aroma tan personal.

El perfume favorito de Laurita Fernández es una extensión de su personalidad: fuerte, femenina y con un toque soñador

Laurita Fernández mantiene un sello propio que va más allá de su estilo o su carisma televisivo: su perfume. Entre ensayos, programas en vivo y sesiones de fotos, la bailarina se mantiene fiel a una fragancia que, según cuenta, refleja su energía y su costado más soñador.

No es un aroma más dentro de su rutina. Laurita confesó que detrás de su perfume preferido hay una historia que la inspiró y la hizo sentir identificada. “Conocí su historia y me encantó”, dijo en una entrevista, dejando entrever que no solo busca una esencia agradable, sino una conexión emocional.

Su elección se mantuvo constante a lo largo de los años, incluso cuando su carrera cambió de rumbo. Desde sus primeros pasos en la televisión hasta su presente como actriz y conductora, el perfume que usa Laurita Fernández se volvió casi parte de su identidad , una especie de marca personal que deja rastro donde va.

Cuál es el perfume favorito de Laurita Fernández

La fragancia que elige Laurita es Ángel de Mugler, una creación del diseñador francés Thierry Mugler lanzada en 1992. Este perfume pertenece a la familia Ámbar Vainilla y fue ideado por los perfumistas Olivier Cresp y Yves de Chirin, quienes lograron una combinación que rompió con los moldes tradicionales de la perfumería.

El frasco —una estrella azul facetada— es tan reconocible como su aroma. Representa el concepto de guía y esperanza, algo que la propia Laurita mencionó al contar que la historia del perfume la cautivó. “Ángel simboliza el camino hacia los sueños”, explicó. No sorprende que haya elegido una fragancia que habla de fuerza y sensibilidad al mismo tiempo.

Su composición es compleja y rica: algodón de azúcar, coco y melón aparecen entre las notas de salida, mientras que el corazón combina miel, frutos rojos y orquídea. En el fondo, pachulí, caramelo y vainilla completan un perfil dulce, intenso y con un toque oriental. Ese equilibrio entre dulzura y profundidad es lo que, según los expertos, lo convierte en un perfume inolvidable.

Cuánto sale el perfume favorito de Laurita Fernández

Ángel de Mugler sigue siendo, más de treinta años después de su lanzamiento, uno de los perfumes más vendidos del mundo. En Argentina, su precio ronda los $240.000, dependiendo del tamaño del frasco y el punto de venta.

Se consigue tanto en perfumerías tradicionales como en tiendas online especializadas, y hay presentaciones que incluyen versiones recargables o sets de regalo. Pese a su valor elevado, quienes lo eligen aseguran que su duración y proyección lo justifican, ya que basta con una sola aplicación para que el aroma se mantenga durante horas.