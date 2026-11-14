Este es el bolso Dior que Charlize Theron y Anne Hathaway pusieron de moda: ¿cuánto cuesta? La elección de las actrices puso en el centro de la escena una propuesta que recupera un diseño emblemático de la firma francesa. Agregar C5N en









Conocé cuál es y cuánto cuesta el boslo Dior que Charlize Theron y Anne Hathaway pusieron de moda. Harper's

Anne Hathaway y Charlize Theron eligieron el mismo bolso de Dior y lo incorporaron a sus looks.

El diseño fue creado bajo la dirección de Jonathan Anderson, actual director creativo de la casa francesa.

La propuesta recupera la inspiración de un vestido histórico diseñado por Christian Dior en 1952.

Otras celebridades como Rosalía y Ariana Grande también apostaron por este modelo de la firma francesa. Las grandes figuras de Hollywood también marcan tendencia con los accesorios que eligen para sus apariciones públicas. En esta oportunidad, Anne Hathaway y Charlize Theron coincidieron con el mismo diseño de Dior, una de las casas de moda más reconocidas del mundo. Se trata de un bolso que combina elegancia, detalles clásicos y una estética moderna, y que rápidamente comenzó a destacarse entre las propuestas de lujo de la temporada.

Anne Hathaway y Charlize Theron lucieron el mismo bolso de Dior. ELLE La coincidencia entre las dos actrices no pasó inadvertida para los seguidores de la moda. Mientras que Anne Hathaway apostó por una versión negra que acompañó su habitual estilo sofisticado, Charlize Theron, embajadora global de la firma francesa, también incorporó el modelo a su vestuario. Ambas demostraron que el accesorio puede adaptarse a diferentes looks sin perder su impronta elegante.

Detrás de este diseño está Jonathan Anderson, director creativo de Dior, quien tomó como referencia algunas de las piezas más representativas de la historia de la maison. El resultado despertó el interés de otras celebridades internacionales, entre ellas Rosalía y Ariana Grande, que también eligieron el mismo modelo. Su precio, acorde con el segmento de lujo al que pertenece, ronda los US$4.900.

Así es el bolso Dior que Charlize Theron y Anne Hathaway pusieron de moda El accesorio se llama Dior Cigale y tiene una historia particular detrás de su creación. Su diseño está inspirado en La Cigale, un vestido de alta costura que Christian Dior presentó en 1952 y que forma parte del archivo histórico de la marca. Más de siete décadas después, Jonathan Anderson recuperó algunos de sus rasgos para trasladarlos a un complemento pensado para el guardarropa actual.

El modelo que eligieron las actrices es el Dior Cigale. Dior La propuesta combina la tradición de la casa francesa con una estética contemporánea. Sus líneas elegantes y su diseño cuidado retoman elementos de aquella pieza histórica, aunque adaptados a un formato completamente diferente. De esta manera, el Dior Cigale busca mantener el espíritu de la alta costura sin dejar de lado la funcionalidad y el estilo que caracterizan a los accesorios de uso cotidiano.