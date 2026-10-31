Este es el bolso Hermès que Antonela Roccuzzo lució en España y es furor: ¿dónde se consigue? La cartera elegida por la rosarina combina elegancia y detalles únicos, con un diseño que lo posiciona entre los accesorios más codiciados del lujo. Agregar C5N en









La rosarina volvió a elegir un bolso de Hermès para un evento en España. @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en su llegada a España con un look elegante.

La empresaria combinó prendas negras con un exclusivo accesorio de lujo.

El bolso Hermès se destaca por su diseño artesanal y sus detalles dorados.

La pieza es una de las más codiciadas del mercado de lujo por su exclusividad. Los accesorios de lujo pueden transformar un conjunto sencillo en una propuesta elegante, y Antonela Roccuzzo volvió a demostrarlo durante su llegada a Oviedo, España. La empresaria acompañó a Lionel Messi, quien viajó para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, con un look sobrio que tuvo un protagonista indiscutido: su bolso de una reconocida marca francesa.

Así fue el look con el que Antonela acompañó a Messi en la entrega del Premio Princesa de Asturias. @antonelaroccuzzo Para la ocasión, Antonela eligió un conjunto completamente negro, compuesto por un top ajustado de cuello redondo y un pantalón de pinzas con pernera ancha. La combinación apostó por prendas clásicas y de líneas simples, una elección que dejó espacio para que los accesorios aportaran un detalle distintivo sin recargar el look.

El complemento elegido fue el Mini Kelly 20 Sellier de Hermès, un modelo negro con herrajes dorados que se encuentra entre los diseños más codiciados del mercado de lujo. Su tamaño compacto, su confección artesanal y la disponibilidad limitada lo convierten en una pieza difícil de conseguir, incluso para quienes están dispuestos a invertir una suma importante en un accesorio exclusivo.

Cuanto cuesta el bolso Hermès de Antonela Roccuzzo El precio es uno de los aspectos que más llaman la atención de este bolso. En las boutiques europeas de Hermès, el Mini Kelly puede rondar los 8.000 euros, aunque el valor depende de las características de cada versión. Se trata de un diseño cuya cotización también está vinculada con la demanda y la limitada disponibilidad de determinados modelos.

El accesorio que destacó fue su cartera Mini Kelly 20 Sellier de Hermès. @antonelaroccuzzo Sin embargo, conseguirlo en una tienda oficial no siempre resulta sencillo. Por eso, el mercado de reventa se convirtió en una alternativa para quienes buscan este accesorio, aunque los precios pueden aumentar considerablemente. Según el estado de conservación, el material y el color, algunas unidades alcanzan valores de entre 30.000 y 40.000 euros, e incluso pueden superar esas cifras en versiones especiales.

La elección de Antonela Roccuzzo muestra por qué el Mini Kelly sigue siendo uno de los bolsos más buscados del mundo de la moda. Su tamaño pequeño, los herrajes dorados y el acabado de la piel le dan un estilo distintivo, ideal para complementar desde un conjunto informal hasta una propuesta más elegante, como la que lució la empresaria en su llegada a España.