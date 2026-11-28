Un campeón del mundo podría salir de uno de los grandes de Inglaterra por decisión del entrenador Según trascendió, no sería tenido en cuenta por el DT por las características que busca para sus equipos, por lo que no está asegurada su continuidad. Por Agregar C5N en









Rulli podría salir del Manchester City en esta temporada. Getty Images

Ya comienzan a moverse las fichas del mercado de pases 2027 y todo indica que Gerónimo Rulli, arquero de la Selección y campeón del mundo en Qatar 2022, podría no continuar con su carrera en el Manchester City.

Según reveló el portal especializado The Athletic, la dirigencia de los Citizens y el cuerpo técnico evalúan prescindir tanto del futbolista argentino como de Gianluigi Donnarumma para incorporar un perfil distinto bajo los tres palos.

Rulli, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, se sumó al equipo en agosto de 2026 tras dejar el Olympique de Marsella y firmó un vínculo hasta mediados de 2028.

Rulli, en la mira del Manchester City. Instagram: /gerorulli Sin embargo, el estilo de fútbol que plantea Enzo Maresca juega en contra de sus posibilidades considerando que el entrenador pretende un arquero que funcione casi como un jugador de campo más, con máxima precisión en el primer pase y protagonismo constante en la gestación ofensiva desde el fondo.

De concretarse su partida, se cerraría el segundo ciclo del ex-Estudiantes de La Plata en la institución inglesa, donde ya había tenido una fugaz estadía entre 2016 y 2017 antes de construir una extensa carrera en la Real Sociedad.

El desgaste de Donnarumma y el freno de su contrato La eventual renovación en el puesto también alcanza a Gianluigi Donnarumma, quien perdió crédito interno tras una serie de fallos determinantes en los partidos frente a Paris Saint-Germain, RB Leipzig y Aston Villa. No obstante, en Manchester saben que negociar al guardameta italiano no será sencillo: tiene un sueldo que ronda los 12 millones de euros limpios por año, una cifra que reduce drásticamente el abanico de clubes capaces de absorber su pase.