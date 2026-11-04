Quini 6: los resultados del sorteo 3.423 del miércoles 4 de noviembre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo alegría a 24 jugadores, quienes embolsaron $15.392.497 cada uno, al acertar los cinco números.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de noviembre de 2026.

El sorteo 3.423 del Quini 6 de este miércoles 4 de noviembre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 24 jugadores se llevaron más de $15 millones cada uno, en el sorteo de "Siempre Sale".

Números ganadores: 02 - 09 - 14 - 27 - 39 - 45

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 18 - 19 - 28 - 30 - 43 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $2.105.964.403

5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $5.882.328

4 aciertos: 552 ganadores Premio: $22.378

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 02 - 05 - 20 - 21 - 32 - 39

PREMIOS REVANCHA

6 aciertos: vacante. Premio: $1.078.165.814

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 01 - 07 - 12 - 25 - 29 - 38

5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $15.392.497

Pozo extra: resultado del miércoles 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 02 - 05 - 09 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 39 - 43 - 45

6 aciertos: 771 ganadores. Premio: $259.403

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.424 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $6.850.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.