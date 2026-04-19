Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos: cómo se llama Con una estética elegante y un relato cargado de tensión, reinterpreta un clásico literario desde una mirada provocadora sobre el poder y las relaciones humanas. + Seguir en







Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos.

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos: el catálogo de warner sumó una nueva producción que ya está generando conversación entre los fans de las propuestas historicas. Cómo se llama

Se trata de una producción elegante, intensa y provocadora que combina deseo, ambición y manipulación en un contexto histórico marcado por las apariencias y el poder.

La producción se presenta con una estética cuidada, marcada por el dramatismo de la época y una fuerte carga emocional. El avance anticipa una historia donde las relaciones están atravesadas por la manipulación, la tensión erótica y las luchas de poder donde la protagonista inicia un proceso de transformación en el que aprende a usar la seducción como herramienta de supervivencia. En ese camino, se cruza con figuras clave de la alta sociedad que la introducen en un mundo donde cada vínculo es estratégico y nada es lo que parece.

Merteuil: Juegos de seducción Sinopsis de Merteuil: Juegos de seducción, la miniserie estreno en HBO Max La historia se ambienta en el París de 1783, en la etapa previa a la Revolución Francesa. Allí conocemos a Isabelle de Merteuil, una joven huérfana sin fortuna que queda atrapada en una red de engaños tras involucrarse con el Vizconde de Valmont. Lo que comienza como un romance apasionado termina en traición, obligándola a reinventarse dentro de una sociedad dominada por las reglas del deseo y la conveniencia.

Tráiler de Merteuil: Juegos de seducción Embed - Merteuil: Juegos de Seducción | Tráiler Oficial | HBO Max Reparto de Merteuil: Juegos de seducción La miniserie cuenta con un elenco encabezado por Anamaria Vartolomei, quien interpreta a Isabelle de Merteuil. También participan Diane Kruger como Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste como el Vizconde de Valmont y Lucas Bravo como el Conde de Gercourt.