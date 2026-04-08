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De qué se trata Rebuilding, la película western que sorprende en Netflix y es de lo más visto

Para los amantes del western, Netflix acaba de sumar una película de drama que tiene a Josh O’Connor de protagonista y te atrapará con su emotiva historia.

La película

La película, destacada por su enfoque en la resiliencia y segundas oportunidades, se estrenó en el Festival de Sundance 2025 y tuvo lanzamientos en cines y plataformas digitales a finales de 2025 y principios de 2026. 

El western fue y continúa siendo uno de los géneros más populares entre la audiencia, tal es así, que el streaming siempre está añadiendo nuevas propuestas que mantienen vivo el entusiasmo. Desde clásicos que no pierden vigencia hasta producciones modernas y recientes que reflejan la reinvención del género, en el streaming encontrarás de todo.

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno. 
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Por ejemplo, esta semana desembarcó en Netflix un neo-western que se convertirá en la opción perfecta para los que buscan un filme visualmente atractivo y con una sólida propuesta narrativa. Hablamos de Rebuilding, un drama western dirigido por Max Walker-Silverman y originalmente estrenado en 2025.

El pasado viernes, el filme desembarcó en el catálogo de Netflix, donde se impone como uno de los mejores estrenos de la semana. Si te gusta el western moderno y estás buscando un filme que te conmueva y te atrape, no sólo con su puesta visual sino también con su historia, no dudes en darle una oportunidad. ¿Lo mejor de todo? Tiene una duración de apenas 96 minutos, perfecta si buscas algo corto para el fin de semana.

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Sinopsis de Rebuilding, el western que es furor en Netflix

El protagonista de la historia es Dusty, un vaquero que ve su mundo derrumbarse cuando los incendios arrasan con su rancho. Sin un hogar o lugar donde establecerse, este es transferido a un campamento para damnificados donde no sólo encuentra una comunidad a la que pertenecer, sino también la oportunidad de reconectar con su hija y exesposa.

Uno de los puntos más destacados de este drama neo-western es su elenco, el cual está encabezado por Josh O’Connor, uno de los actores del momento y que viene de protagonizar aclamadas producciones como Challengers, Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out y La historia del sonido, entre muchas otras. Junto a él se destacan otros rostros conocidos como Meghann Fahy (The White Lotus), Kali Reis (True Detective) y Amy Madigan (La hora de la desaparición), entre muchos otros.

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Tráiler de Rebuilding

Embed - Trailer de Rebuilding subtitulado en español (HD)

Reparto de Rebuilding

Rebuilding (2025), dirigida por Max Walker-Silverman, es un drama/western contemporáneo protagonizado por Josh O'Connor (Dusty), Meghann Fahy (Ruby), Lily LaTorre, Kali Reis y Amy Madigan. La trama sigue a Dusty, un vaquero que reconstruye su vida tras un incendio forestal en Colorado.

Reparto Principal de Rebuilding (2025):

  • Josh O'Connor como Dusty
  • Meghann Fahy como Ruby
  • Lily LaTorre
  • Kali Reis
  • Amy Madigan como Bess
  • Eli Malouff

La película, destacada por su enfoque en la resiliencia y segundas oportunidades, se estrenó en el Festival de Sundance 2025 y tuvo lanzamientos en cines y plataformas digitales a finales de 2025 y principios de 2026.

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