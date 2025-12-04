Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata Si te gustan las historias navideñas pero buscas algo más fresco y con un toque de aventura, la producción puede ser una excelente elección. + Seguir en







Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: una nueva comedia romántica se convirtió en una de las sorpresas de la temporada. Con un enfoque distinto a las típicas historias de fin de año, mezcla humor, romance, ¿cuál es y de qué se trata?

Entre enredos, persecuciones, luces navideñas, giros inesperados y una química que crece a contrarreloj, la propuesta combina romance, risas y un toque de aventura, ofreciendo una historia distinta a los clásicos navideños tradicionales.

La recepción de la cinta fue variada, aunque varios medios coinciden en que se trata de una opción de amor navideña fresca, entretenida y con un encanto particular. Por su lado, Screen Rant destacó que “las interpretaciones de Holt y Swindells dan calidez y alma a la historia”, calificándola con 7/10. Desde The Guardian señalaron que los “giros decentes y un reparto ganador” logran elevar la propuesta. En Variety en cambio, la describieron como “una diversión agradable que avanza hacia un final feliz previsible pero efectivo”.

Un robo muy navideño Sinopsis de Un robo muy navideño, la película furor en Netflix Estrenada el 26 de noviembre de 2025, Un robo muy navideño (Jingle Bell Heist) propone una Navidad diferente: dos ladrones amateurs, Sophia y Nick, deciden robar un centro comercial de Londres durante Nochebuena. Lo que comienza como un plan impulsivo se complica cuando ambos descubren que el mayor riesgo no está en el robo… sino en lo que empiezan a sentir el uno por el otro.

Tráiler de Un robo muy navideño Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Un robo muy navideño La película cuenta con un elenco sólido que fue destacado por la crítica internacional:

Olivia Holt como Sophia

Connor Swindells como Nick

Dirección y fotografía: Michael Fimognari

Guion: Abby McDonald y Amy Reed

Productoras: Ace Entertainment y TeaShop Films

Distribución: Netflix