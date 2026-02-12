IR A
IR A

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata

Con esta tercera entrega, la franquicia confirma que el horros asiático sigue siendo una de las apuestas más fuertes dentro del catálogo de la N roja.

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos

Freepik.

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: esta alternativa escalofriante expande la franquicia hasta su tercera entrega y sigue asustando a todos: ¿de qué estreno de Netflix se trata?

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
Te puede interesar:

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

La N roja volvió a apostar por el horror asiático y el resultado ya es furor. Susurros mortales 3 (título original Tee Yod 3aka) es la tercera entrega de la saga tailandesa que logró consolidarse como fenómeno dentro del género.

Con una duración de 103 minutos, la cinta combina terror psicológico, tensión constante y elementos sobrenaturales que expanden el universo de Death Whisperer, el grupo cinematográfico al que pertenece la saga. Dirigida por Taweewat Wantha y producida por Major Join Film, BEC World, M Studio y Minds@Work, la produccion refuerza el estilo oscuro y perturbador que convirtió a las entregas anteriores en éxitos dentro del streaming.

Susurros mortales

Sinopsis de Susurros mortales 3, la película tendencia en Netflix

La historia se sitúa 25 años después de una tragedia que marcó a una familia. Todo cambia cuando un adolescente encuentra una misteriosa caja que perteneció a su abuelo. Ese hallazgo despierta secretos ocultos, presencias inquietantes y una serie de sucesos paranormales que conectan el pasado con el presente.

Tráiler de Susurros mortales 3

Embed - Susurros Mortales 3 (2025) Death Whisperer 3 - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Tailandia

Reparto de Susurros mortales 3

El elenco está encabezado por:

  • Nadech Kugimiya
  • Ongart Cheamcharoenpornkul
  • Jelilcha Kapaun
  • Rattawadee Wongthong
  • Kajbhunditt Jaidee
  • Peerakrit Phacharaboonyakiat
  • Natcha Nina Jessica Padowan
  • Habias Phanthura
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
play

Nostalgia, romance y paso del tiempo: esta película coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

El gran acierto del film radica en cómo combina el humor con una evolución emocional sincera.
play

Esta comedia con pérdida de memoria, romance y momentos insólitos es lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

De qué se trata Un mar de enredos, la comedia para toda la familia que se puede ver en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente española que fue furor en su país este año, Salvador, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Salvador, la serie española con un tema delicado que sorprende a todos

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

últimas noticias

play
La Asamblea Nacional de Venezuela sesiona este jueves.

El Parlamento de Venezuela discute la Ley de Amnistía para presos políticos que podría dejar a Nahuel Gallo en libertad

Hace 31 minutos
Mila Yankelevich junto a la productora y mujer de Gustavo Yankelevich.

Los Yankelevich iniciaron una demanda tras la tragedia de Mila: "daño emocional y pérdida irreparable"

Hace 36 minutos
Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Hace 41 minutos
Pablo Laurta se encuentra acusado por la Justicia.

Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y continuará con prisión preventiva: "Quiero que se sepa la verdad"

Hace 56 minutos
“Estoy disponible para dar mis servicios de forma gratuita, aseguró el veterinario

Polémica propuesta de un veterinario a los therians: "A costo cero"

Hace 1 hora