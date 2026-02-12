Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata Con esta tercera entrega, la franquicia confirma que el horros asiático sigue siendo una de las apuestas más fuertes dentro del catálogo de la N roja. + Seguir en







Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos Freepik.

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: esta alternativa escalofriante expande la franquicia hasta su tercera entrega y sigue asustando a todos: ¿de qué estreno de Netflix se trata?

La N roja volvió a apostar por el horror asiático y el resultado ya es furor. Susurros mortales 3 (título original Tee Yod 3aka) es la tercera entrega de la saga tailandesa que logró consolidarse como fenómeno dentro del género.

Con una duración de 103 minutos, la cinta combina terror psicológico, tensión constante y elementos sobrenaturales que expanden el universo de Death Whisperer, el grupo cinematográfico al que pertenece la saga. Dirigida por Taweewat Wantha y producida por Major Join Film, BEC World, M Studio y Minds@Work, la produccion refuerza el estilo oscuro y perturbador que convirtió a las entregas anteriores en éxitos dentro del streaming.

Susurros mortales Sinopsis de Susurros mortales 3, la película tendencia en Netflix La historia se sitúa 25 años después de una tragedia que marcó a una familia. Todo cambia cuando un adolescente encuentra una misteriosa caja que perteneció a su abuelo. Ese hallazgo despierta secretos ocultos, presencias inquietantes y una serie de sucesos paranormales que conectan el pasado con el presente.

Tráiler de Susurros mortales 3 Embed - Susurros Mortales 3 (2025) Death Whisperer 3 - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Tailandia Reparto de Susurros mortales 3 El elenco está encabezado por:

Nadech Kugimiya

Ongart Cheamcharoenpornkul

Jelilcha Kapaun

Rattawadee Wongthong

Kajbhunditt Jaidee

Peerakrit Phacharaboonyakiat

Natcha Nina Jessica Padowan

Habias Phanthura