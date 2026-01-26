IR A
Bailando sobre hielo es la serie romántica que es de lo más popular en Netflix: cuál es la trama

Una producción televisiva canadiense llegó a la gran N roja este 2026 y captó la atención de miles de televidentes convirtiéndola en tendencia.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios se han multiplicado de manera llamativa este 2026, ubicando a la mayoría de los estrenos en el top ten de las más vistas.

Es una serie de televisión de drama y romance, que procuró ser un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas esta última semana de enero.

Sinopsis de Bailando sobre hielo, la serie que sorprende en Netflix

Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.

bailando sobre hielo

Tráiler de Bailando sobre hielo

Embed - BAILANDO SOBRE HIELO | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de Bailando sobre hielo

  • Madelyn Keys como Adriana Russo
  • Cale Ambrozic como Brayden Elliot
  • Olly Atkins como Freddie O'Connell
  • Harmon Walsh como Will Russo
  • Alexandra Beaton como Elise Russo
  • Alice Malakhov como Maria Russo
  • Millie Davis como Riley Monroe
  • Niko Ceci como Charlie Monroe
bailandooo
