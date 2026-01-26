Bailando sobre hielo es la serie romántica que es de lo más popular en Netflix: cuál es la trama Una producción televisiva canadiense llegó a la gran N roja este 2026 y captó la atención de miles de televidentes convirtiéndola en tendencia. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios se han multiplicado de manera llamativa este 2026, ubicando a la mayoría de los estrenos en el top ten de las más vistas.

Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo. Es una serie de televisión de drama y romance, que procuró ser un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas esta última semana de enero.

Sinopsis de Bailando sobre hielo, la serie que sorprende en Netflix Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.

bailando sobre hielo Tráiler de Bailando sobre hielo Embed - BAILANDO SOBRE HIELO | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Enero/26 - NETFLIX Reparto de Bailando sobre hielo Madelyn Keys como Adriana Russo

como Adriana Russo Cale Ambrozic como Brayden Elliot

como Brayden Elliot Olly Atkins como Freddie O'Connell

como Freddie O'Connell Harmon Walsh como Will Russo

como Will Russo Alexandra Beaton como Elise Russo

como Elise Russo Alice Malakhov como Maria Russo

como Maria Russo Millie Davis como Riley Monroe

como Riley Monroe Niko Ceci como Charlie Monroe bailandooo