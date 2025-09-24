IR A
Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

Un thriller de 2025 brasileño llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora llegó a la gran N roja

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores de este sitio web han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos y no te podés perder este mes de septiembre. Te mantendrá entretenido de principio a fin, para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no dejes de verla.

Sinopsis de Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix

Ante una ola de despidos, un abogado divorciado se hace pasar por mujer para conservar su empleo y pagar la pensión necesaria para no perder la custodia de su hijo.

una brillante abogada

Tráiler de Una abogada brillante

Embed - Una abogada brillante trailer español

Reparto de Una abogada brillante

  • Leandro Hassum
  • Ale McHaddo
  • Renata Brás
  • Olívia Lopes
  • Nany People
  • Danilo Gentili
  • Fernando Alves Pinto
  • Bruno Garcia
brillante abogada
