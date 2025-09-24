Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata Un thriller de 2025 brasileño llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores de este sitio web han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos y no te podés perder este mes de septiembre. Te mantendrá entretenido de principio a fin, para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no dejes de verla.

Sinopsis de Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix Ante una ola de despidos, un abogado divorciado se hace pasar por mujer para conservar su empleo y pagar la pensión necesaria para no perder la custodia de su hijo.

Tráiler de Una abogada brillante Embed - Una abogada brillante trailer español

Reparto de Una abogada brillante Leandro Hassum

Ale McHaddo

Renata Brás

Olívia Lopes

Nany People

Danilo Gentili

Fernando Alves Pinto

