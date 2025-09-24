Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma Es una película de 2024, dirigida por Jeff Fowler, basada en el famoso personaje de SEGA del mismo nombre.







Sonic 3, la película es una producción de 2024.

Sonic 3: La película es una producción de 2024 dirigida por Jeff Fowler, basada en el famoso personaje de SEGA del mismo nombre. Es la tercera entrega de la saga de películas de Sonic, protagonizada por Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter y Jim Carrey.

El film se estrenó el 20 de diciembre de 2024 en Estados Unidos con doblaje al español latinoamericano disponible tras la aplicación TheaterEars, mientras que en México, Colombia, fue el 25 de diciembre, en Chile, Venezuela, el 26 de diciembre y en Argentina el 2 de enero de 2025.

Sinopsis de Sonic 3, la película que es furor en Netflix Sonic el Erizo regresa a la pantalla grande esta temporada navideña en su aventura más emocionante hasta el momento. Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos. Con sus habilidades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic debe buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Reparto de Sonic 3 Jim Carrey como Professor Gerald Robotnik, Ivo Robotnik

Krysten Ritter como Director Rockwell

Ben Schwartz como Sonic

Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog

James Marsden como Tom Wachowski

Alyla Browne como Maria Robotnik

Tika Sumpter como Maddie Wachowski

Idris Elba como Knuckles the Echidna

Jenny Slate