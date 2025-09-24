IR A
IR A

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Es una película de 2024, dirigida por Jeff Fowler, basada en el famoso personaje de SEGA del mismo nombre.

Sonic 3

Sonic 3, la película es una producción de 2024.

Sonic 3: La película es una producción de 2024 dirigida por Jeff Fowler, basada en el famoso personaje de SEGA del mismo nombre. Es la tercera entrega de la saga de películas de Sonic, protagonizada por Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter y Jim Carrey.

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
Te puede interesar:

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

El film se estrenó el 20 de diciembre de 2024 en Estados Unidos con doblaje al español latinoamericano disponible tras la aplicación TheaterEars, mientras que en México, Colombia, fue el 25 de diciembre, en Chile, Venezuela, el 26 de diciembre y en Argentina el 2 de enero de 2025.

Sinopsis de Sonic 3, la película que es furor en Netflix

Sonic el Erizo regresa a la pantalla grande esta temporada navideña en su aventura más emocionante hasta el momento. Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos. Con sus habilidades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic debe buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

sonic 3

Tráiler de Sonic 3

Embed - SONIC 3 LA PELÍCULA Tráiler Oficial Español Latino (2024)

Reparto de Sonic 3

  • Jim Carrey como Professor Gerald Robotnik, Ivo Robotnik
  • Krysten Ritter como Director Rockwell
  • Ben Schwartz como Sonic
  • Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog
  • James Marsden como Tom Wachowski
  • Alyla Browne como Maria Robotnik
  • Tika Sumpter como Maddie Wachowski
  • Idris Elba como Knuckles the Echidna
  • Jenny Slate
Critica-Sonic-3-La-pelicula-Sonic-The-Hedgehog-3
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Llegó a la gran N roja.
play

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.
play

Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina.
play

Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales

La quinta temporada marcará el cierre de la serie, y su estreno se espera para 2024 o 2025
play

Explotación y crimen: está en Netflix y es una miniserie basada en un hecho real

últimas noticias

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 11 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 14 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 15 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 19 minutos
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas.

Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas

Hace 23 minutos