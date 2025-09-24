El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a la popular plataforma de streaming y son tendencias en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente los usuarios y suscriptores de este sitio web en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que puedas disfrutarla de principio a fin desde la comodidad de tu casa.
Sinopsis de El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix
El Maestro Gregory es un caballero que siglos atrás capturó a la maléfica y poderosa bruja Madre Malkin. Pero la bruja consiguió escapar y prepara su venganza. Tras convocar a todos sus seguidores, Malkin decide actuar. Mientras, el Maestro Gregory se propone enseñar en un tiempo récord a su joven aprendiz Tom Ward a luchar contra la magia negra.
Tráiler de El séptimo hijo
Embed - EL SÉPTIMO HIJO | Trailer oficial subtitulado (HD)
Reparto de El séptimo hijo
- Jeff Bridges como Maestro Gregory
- Julianne Moore como Madre Malkin
- Ben Barnes como Tom Ward
- Alicia Vikander como Alice Deane
- Kit Harington como William Bradley
- Djimon Hounsou como Radu
- Olivia Williams como Mam Ward
- Antje Traue como Bony Lizzie
el-septimo-hijo-el-reencuentro-de-jeff-bridges-y-julianne-moore