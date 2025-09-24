El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica Un lanzamiento de 2014 de Reino Unido está disponible en esta popular plataforma de streaming y es de las más vistas en este momento.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a la popular plataforma de streaming y son tendencias en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente los usuarios y suscriptores de este sitio web en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que puedas disfrutarla de principio a fin desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix El Maestro Gregory es un caballero que siglos atrás capturó a la maléfica y poderosa bruja Madre Malkin. Pero la bruja consiguió escapar y prepara su venganza. Tras convocar a todos sus seguidores, Malkin decide actuar. Mientras, el Maestro Gregory se propone enseñar en un tiempo récord a su joven aprendiz Tom Ward a luchar contra la magia negra.

Tráiler de El séptimo hijo

Reparto de El séptimo hijo Jeff Bridges como Maestro Gregory

como Maestro Gregory Julianne Moore como Madre Malkin

como Madre Malkin Ben Barnes como Tom Ward

como Tom Ward Alicia Vikander como Alice Deane

como Alice Deane Kit Harington como William Bradley

como William Bradley Djimon Hounsou como Radu

como Radu Olivia Williams como Mam Ward

como Mam Ward Antje Traue como Bony Lizzie el-septimo-hijo-el-reencuentro-de-jeff-bridges-y-julianne-moore