La serie que está en Netflix y tiene solo 8 capítulos: es del creador de Peaky Blinders

Trata sobre un hombre al que todos creían muerto y que regresa a Londres luego de haber estado doce años en África. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción británica que está quedándose con la atención de los suscriptores que disfrutaron de Peaky Blinders. La plataforma ofrece Taboo, una intensa serie de época de 8 episodios protagonizada por Tom Hardy, creada por Steven Knight junto a Chips Hardy, padre del actor principal.

Esta ficción, ambientada en el Londres de 1814, generó gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming por su atmósfera oscura y sus tramas cargadas de conspiraciones políticas.

Taboo mezcla drama de época con secretos familiares y tensiones coloniales para presentar a un hombre dado por muerto que regresa desde África para reclamar una herencia estratégica que lo enfrenta con las instituciones más poderosas del Imperio Británico.

Con una producción a cargo de Scott Free London y Hardy Son & Baker para BBC One y FX, la miniserie captura la esencia audiovisual británica contemporánea y ofrece una fuerte mirada sobre el colonialismo, los juegos de poder y las disputas territoriales que marcaron el inicio del siglo XIX. Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos del drama histórico como a una nueva audiencia que descubrirá la presencia magnética de Tom Hardy.

Taboo sigue la historia de James Keziah Delaney, un hombre al que todos creían muerto y que regresa a Londres luego de haber estado doce años en África, portando catorce diamantes robados y enfrentando el funeral de su padre. La trama se desarrolla en 1814, durante las tensiones entre el Imperio Británico y los Estados Unidos por el control de las fronteras de Canadá y el estrecho estratégico de Nootka Sound.

El protagonista reclama la isla heredada de su padre, un territorio clave para las rutas comerciales con las Indias Orientales, lo que lo empuja a un conflicto directo con la poderosa Compañía de las Indias Orientales y desata una guerra personal que mezcla política, colonialismo y cuentas pendientes del pasado. Paralelamente, la serie presenta cómo James debe navegar entre conspiraciones políticas, secretos familiares oscuros y las maniobras de Sir Stuart Strange, quien representa los intereses de la Compañía. A lo largo de los ocho episodios, el protagonista se ve envuelto en situaciones que incluyen disputas territoriales, rituales, mística tribal y una cadena de muertes, mientras mantiene una postura hermética y violenta que lo coloca fuera de la ley y al borde del colapso. Taboo Netflix Tráiler de Taboo Embed - Taboo | Tráiler en Español (Serie de AMC+) Reparto de Taboo Tom Hardy como James Keziah Delaney

Oona Chaplin como Zilpha Geary

Leo Bill como Benjamin Wilton

Jessie Buckley como Lorna Bow

Stephen Graham como Atticus

Jonathan Pryce como Sir Stuart Strange

David Hayman como Brace

Mark Gatiss como Jorge IV del Reino Unido

Tom Hollander como George Cholmondeley

Jefferson Hall como Thorne Geary

Edward Hogg como Michael Godfrey

Michael Kelly como Dr. Edgar Dumbarton

Jason Watkins como Solomon Coop

Nicholas Woodeson como Robert Thoyt

Franka Potente como Helga von Hinten