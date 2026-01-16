La serie que está en Netflix y tiene solo 8 capítulos: es del creador de Peaky Blinders

Trata sobre un hombre al que todos creían muerto y que regresa a Londres luego de haber estado doce años en África.
Netflix incorporó a su catálogouna producción británica que está quedándose con la atención de los suscriptores que disfrutaron de Peaky Blinders. La plataforma ofrece Taboo, una intensa serie de época de 8 episodios protagonizada por Tom Hardy, creada por Steven Knight junto a Chips Hardy, padre del actor principal.
Esta ficción, ambientada en el Londres de 1814, generó gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming por su atmósfera oscura y sus tramas cargadas de conspiraciones políticas.
Taboo mezcla drama de época con secretos familiares y tensiones coloniales para presentar a un hombre dado por muerto que regresa desde África para reclamar una herencia estratégica que lo enfrenta con las instituciones más poderosas del Imperio Británico.
Con una producción a cargo de Scott Free London y Hardy Son & Baker para BBC One y FX, la miniserie captura la esencia audiovisual británica contemporánea y ofrece una fuerte mirada sobre el colonialismo, los juegos de poder y las disputas territoriales que marcaron el inicio del siglo XIX. Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos del drama histórico como a una nueva audiencia que descubrirá la presencia magnética de Tom Hardy.
Netflix: sinopsis de Taboo
Taboo sigue la historia de James Keziah Delaney, un hombre al que todos creían muerto y que regresa a Londres luego de haber estado doce años en África, portando catorce diamantes robados y enfrentando el funeral de su padre. La trama se desarrolla en 1814, durante las tensiones entre el Imperio Británico y los Estados Unidos por el control de las fronteras de Canadá y el estrecho estratégico de Nootka Sound.
El protagonista reclama la isla heredada de su padre, un territorio clave para las rutas comerciales con las Indias Orientales, lo que lo empuja a un conflicto directo con la poderosa Compañía de las Indias Orientales y desata una guerra personal que mezcla política, colonialismo y cuentas pendientes del pasado.
Paralelamente, la serie presenta cómo James debe navegar entre conspiraciones políticas, secretos familiares oscuros y las maniobras de Sir Stuart Strange, quien representa los intereses de la Compañía. A lo largo de los ocho episodios, el protagonista se ve envuelto en situaciones que incluyen disputas territoriales, rituales, mística tribal y una cadena de muertes, mientras mantiene una postura hermética y violenta que lo coloca fuera de la ley y al borde del colapso.
Tráiler de Taboo
