"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario El exmarido de Wanda Nara detalló qué hizo para dejar atrás su opinión desafortunada y quedar bien con la conductora. + Seguir en







El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora. Redes sociales

El exfutbolista Maxi López blanqueó que tuvo una charla, con pedido de disculpas incluido, con la conductora Flor de la V, tras el desafortunado comentario transfóbico en el que dijo que no besaría a un hombre. Por su parte, la artista dijo que el exmarido de Wanda Nara "no tuvo mala intención", y bromeó: "Si me besa, no me larga más".

Sin embargo, López habló con la actriz dad a la repercusión negativa que tuvo el tema en las redes: “No había ánimos de polémica. Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico ni quiero entrar en ese terreno. Le dije que muchas cosas se tiran fuera de contexto”, aseguró.

Agregó: “Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón. Si alguien se sintió ofendido, no es lo que quiero. Soy un pibe que entiende como fundamental ser educado”. Según reveló el participante de MasterChef Celebrity, que se ganó el apoyo del público del reality de Telefe, su intención fue dejar el tema por terminado con ese pedido de disculpas.