"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

El exfutbolista Maxi López blanqueó que tuvo una charla, con pedido de disculpas incluido, con la conductora Flor de la V, tras el desafortunado comentario transfóbico en el que dijo que no besaría a un hombre. Por su parte, la artista dijo que el exmarido de Wanda Nara "no tuvo mala intención", y bromeó: "Si me besa, no me larga más".
Sin embargo, López habló con la actriz dad a la repercusión negativa que tuvo el tema en las redes: “No había ánimos de polémica. Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico ni quiero entrar en ese terreno. Le dije que muchas cosas se tiran fuera de contexto”, aseguró.
Agregó: “Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón. Si alguien se sintió ofendido, no es lo que quiero. Soy un pibe que entiende como fundamental ser educado”. Según reveló el participante de MasterChef Celebrity, que se ganó el apoyo del público del reality de Telefe, su intención fue dejar el tema por terminado con ese pedido de disculpas.
Maxi López 2026: entre el streaming, las redes y su propio reality
El exdeportista Maxi López se suma al elenco del streaming Olga donde encabeza la conducción del programa Sería increíble, desde Mar del Plata, en Argentina. Es una propuesta donde habla con un estilo directo y coloquial, y cuenta parte de sus experiencias en el fútbol internacional. Tampoco faltan las anécdotas con su exmujer Wanda Nara. Este 2026 se lanzará con su propio reality personal.