Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

Dos jóvenes con vidas complicadas descubren que deben colaborar en un audaz plan durante la noche del 24.

Un relato que integra humor

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una comedia romántica navideña que está capturando la atención de los suscriptores que buscan entretenimiento relacionado con las fiestas. La plataforma sumó Un robo muy navideño, una producción estadounidense de 96 minutos dirigida por Michael Fimognari que mezcla humor, romance y el espíritu propio de la Navidad en una trama protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells.

Este estreno llegó el 26 de noviembre de 2025 al gigante del streaming, ofreciendo una historia para reír en familia o en pareja con un clima festivo perfecto para cerrar el año. Esta producción, con guión coescrito por Abby McDonald y Amy Reed, presenta un relato que transcurre en Londres durante Nochebuena, donde dos ladrones descubren que persiguen el mismo objetivo.

Este consiste en robar uno de los grandes almacenes más famosos de la ciudad. El relato se apoya en la química entre sus protagonistas y una serie de giros argumentales que aumentan el nivel de las típicas películas navideñas, ofreciendo acción, misterio y romance en una propuesta llena de disfraces, bromas y momentos descontracturados.

Un robo muy navideño

Netflix: sinopsis de Un robo muy navideño

Un robo muy navideño sigue la historia de Sophia y Nick, quienes se convierten en ladrones novatos con la vista puesta en el mismo objetivo de Nochebuena: robar en uno de los grandes almacenes más famosos de Londres. Ambos son trabajadores sin suerte que descubren que persiguen el mismo trabajo y, ante esta situación inesperada, deben formar equipo a regañadientes para llevar adelante el robo durante la noche más especial del año.

La trama se intensifica a medida que Sophia y Nick desarrollan una incómoda alianza que evoluciona cuando sus sentimientos mutuos comienzan a profundizarse. Sin embargo, los secretos que ambos guardan pueden, en última instancia, poner en peligro tanto su relación que está naciendo como el éxito del golpe que planean ejecutar.

Un robo muy navideño

Tráiler de Un robo muy navideño

Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Un robo muy navideño

  • Olivia Holt como Sophia
  • Connor Swindells como Nick
  • Lucy Punch
  • Peter Serafinowicz
  • Poppy Drayton
  • Natasha Joseph
  • Michael Salami
