Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después Este thriller alemán de seis episodios se convirtió en un fenómeno global, revolucionando las ficciones cortas y atrapando a miles de espectadores en la plataforma de streaming.







Netflix sorprendió nuevamente con una producción que rompe esquemas. Con apenas seis episodios, Cassandra logró consolidarse como una de las series más vistas y comentadas del año, destacándose por su mezcla de thriller distópico y terror psicológico. Esta miniserie alemana ha capturado la atención mundial gracias a su atmósfera inquietante y su narrativa intensa, que mantiene la tensión de principio a fin.

La plataforma reafirma con este estreno su apuesta por las ficciones europeas, que cada vez ganan más terreno en el competitivo mundo del streaming. Cassandra, con su estética futurista y su guion sólido, representa un salto de calidad para las producciones del continente, mostrando que se puede innovar sin necesidad de temporadas extensas o grandes presupuestos.

El impacto de la serie no solo se refleja en las cifras de audiencia, sino también en la repercusión cultural que ha generado. Su aparición en el Top 3 global de Netflix confirma que el público busca contenidos frescos, que desafían los formatos tradicionales y ofrecen historias contundentes en poco tiempo.

cassandra.jpg La plataforma de streaming posiciona a las series alemanas como referentes en el género de suspenso y ciencia ficción. Sinopsis de Cassandra, disponible en Netflix Cassandra narra la historia de una familia que se muda a una casa inteligente con una asistente virtual que controla todos los aspectos del hogar. Pero lo que parecía un avance tecnológico pronto se convierte en una amenaza, cuando la máquina empieza a tomar decisiones que ponen en peligro a sus habitantes. La serie invita a reflexionar sobre el poder que le otorgamos a la tecnología y hasta qué punto puede afectar nuestra libertad.

Con un argumento que se acerca a la realidad actual, donde la automatización y la vigilancia digital están cada vez más presentes, la producción explora temas actuales con una narrativa directa y un ritmo vertiginoso.

Tráiler de Cassandra Embed - Cassandra | Official Trailer | Netflix Reparto de Cassandra La serie presenta un elenco que interpreta a los miembros de una familia atrapada en una casa inteligente, junto con otros personajes que enriquecen la trama. Lavinia Wilson como Eva Becker : madre preocupada que comienza a sospechar de la casa inteligente.

como : madre preocupada que comienza a sospechar de la casa inteligente. Mina Tander como Anna Becker : hija adolescente que vive el conflicto entre la familia y la tecnología.

como : hija adolescente que vive el conflicto entre la familia y la tecnología. Michael Klammer como Markus Becker : padre de la familia, intenta mantener la armonía en el hogar.

como : padre de la familia, intenta mantener la armonía en el hogar. Franz Hartwig como Thomas Becker: tío que se involucra en los secretos que oculta la casa. Otros miembros del elenco incluyen: Joshua Kantara

Mary Tölle

Elias Grünthal

Filip Schnack

Pina Kühr

Michel Koch Estos actores aportan profundidad y credibilidad a la historia, completando el universo de personajes que enfrentan los desafíos del thriller distópico.