Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

Con apenas seis capítulos, esta producción de la plataforma de streaming mezcla romance, drama y escenas de alto voltaje, atrapando a audiencias en todo el mundo.

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.

En el catálogo de Netflix , una ficción de pocos episodios viene generando un efecto maratón entre suscriptores de distintos países. La intensidad de sus escenas y la tensión emocional de la trama parecen haber dado en la tecla para quienes buscan historias que no se estiran más de lo necesario.

En apenas unas horas de visionado, la propuesta logra transitar del deseo más arrebatado a situaciones cargadas de riesgo y vulnerabilidad. Sin ser una historia romántica convencional, expone el lado más frágil y peligroso de los vínculos , explorando cómo las emociones extremas pueden empujar a los personajes hacia decisiones que marcan un antes y un después.

El relato, que combina locaciones europeas y paisajes de Medio Oriente , ofrece una puesta en escena cuidada y un clima narrativo que se mantiene al filo entre la pasión y el suspenso. Entre diálogos cortantes, miradas que dicen más que las palabras y giros que cambian el rumbo, la ficción consigue mantener la intriga hasta el último capítulo.

La historia sigue a Olivia (Maggie Civantos), una profesora española que decide romper con su vida habitual y viajar a Estambul. Allí conoce a Yaman (Ilker Kaleli), un hombre cuya presencia se vuelve tan magnética como peligrosa.

Lo que empieza como una relación marcada por la atracción física se transforma en un lazo dominado por los celos, la dependencia y los secretos. La tensión entre el placer y la amenaza crece capítulo a capítulo , hasta llevar a la protagonista a un intento desesperado de escapar.

Tras un episodio crítico que la deja internada en un hospital, Olivia enfrenta un nuevo golpe: la policía local la acusa de contrabando y ordena su detención. Desde ese momento, la trama se sumerge en un terreno donde cada paso puede cambiarlo todo y la verdad se vuelve esquiva.

Basada en la novela homónima publicada en 1993 por Antonio Gala, la serie adapta la historia original con guion de Irene Rodríguez y dirección de Iñaki Peñafiel. Aunque respeta el espíritu de la obra, incorpora un lenguaje visual contemporáneo, escenas inéditas y mayor desarrollo psicológico de los protagonistas. Cabe recordar que la historia ya había llegado al cine en 1994 con Ana Belén y George Corraface, pero esta reinterpretación apunta a una audiencia global de streaming.

Desde su estreno en junio de 2024, la producción ha escalado posiciones en el top 10 de Netflix en países como España, México y Argentina. Las redes sociales se llenaron de reacciones sobre sus momentos más intensos y un final que dividió opiniones.

Tráiler de La pasión turca

