Está en Netflix y es una película con la que es imposible no emocionarse Presenta a una ejecutiva especialista en viajes que recibe la misión de investigar de incógnito la industria turística. Una gran opción en la plataforma de streaming.







La película explora en profundidad cómo las aventuras fuera de la zona de confort pueden abrir puertas a conexiones genuinas. Redes sociales

Netflix tiene en su catálogo una comedia romántica que está llamando la atención de los suscriptores que buscan historias emotivas y no tan largas. La plataforma cuenta con Guía de viaje hacia el amor, una producción estadounidense de 96 minutos protagonizada por Rachael Leigh Cook, que mezcla romance, humor y aventuras exóticas en los paradisíacos paisajes de Vietnam.

Esta película de 2023, dirigida por Steven Tsuchida, generó un gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las opciones favoritas para disfrutar durante el fin de semana.

La cinta, filmada completamente en territorio vietnamita, presenta a una ejecutiva especializada en viajes que, luego de una ruptura inesperada, recibe la misión de investigar de incógnito la industria turística del país asiático. Con un relato que captura la esencia de las comedias románticas contemporáneas, la película ofrece una mirada renovada sobre el autodescubrimiento y las segundas oportunidades en el amor, todo envuelto en escenarios exóticos que atrapan al espectador desde el primer momento.

Guía de viaje hacia el amor se destaca por su capacidad de equilibrar el romance con momentos divertidos que invitan a reír sin parar, ofreciendo escenas llenas de química entre los protagonistas y experiencias turísticas únicas. La producción logra escapar de los clichés tradicionales del género al presentar una versión moderna de Vietnam, alejándose de los estereotipos posteriores a la guerra y mostrando la belleza cultural del país, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica muy particular

Guía de viaje hacia el amor Redes sociales Netflix: sinopsis de Guía de viaje hacia el amor Guía de viaje hacia el amor sigue la historia de Amanda Riley, una ejecutiva del sector turístico que enfrenta una ruptura inesperada justo antes de recibir una asignación profesional crucial. Esta consiste en realizar un viaje a Vietnam para realizar una investigación confidencial sobre la industria del turismo en el país.

Lo que arranca como una misión laboral se transforma en un viaje de autodescubrimiento cuando Amanda conoce a Sinh Thach, un guía local expatriado vietnamita que la ayudará a explorar no solo los rincones más hermosos del país, sino también sus propias emociones reprimidas. A medida que ambos deciden abandonar las rutas turísticas tradicionales para adentrarse en experiencias más pintorescas y particulares, Amanda se cuestiona sus prioridades y su visión del amor. Entre paisajes exóticos y excursiones únicas, la protagonista vive un recorrido lleno de descubrimientos personales y momentos románticos que la hacen replantear completamente su vida. La película explora en profundidad cómo las aventuras fuera de la zona de confort pueden abrir puertas a conexiones genuinas Guía de viaje hacia el amor Redes sociales Tráiler de Guía de viaje hacia el amor Embed - Guía de viaje hacia el amor (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Guía de viaje hacia el amor Rachael Leigh Cook como Amanda Riley

Scott Ly como Sinh Thach

Ben Feldman como John

Missi Pyle como Mona

Glynn Sweet como Brian Conway

Alexa Povah como Maya Conway

Jacqueline Correa como Sam Gonville

Nondumiso Tembe como Dom Fisher