IR A
IR A

Está en Netflix y es una película con la que es imposible no emocionarse

Presenta a una ejecutiva especialista en viajes que recibe la misión de investigar de incógnito la industria turística. Una gran opción en la plataforma de streaming.

La película explora en profundidad cómo las aventuras fuera de la zona de confort pueden abrir puertas a conexiones genuinas.

La película explora en profundidad cómo las aventuras fuera de la zona de confort pueden abrir puertas a conexiones genuinas.

Redes sociales

Netflix tiene en su catálogo una comedia romántica que está llamando la atención de los suscriptores que buscan historias emotivas y no tan largas. La plataforma cuenta con Guía de viaje hacia el amor, una producción estadounidense de 96 minutos protagonizada por Rachael Leigh Cook, que mezcla romance, humor y aventuras exóticas en los paradisíacos paisajes de Vietnam.

Una producción brasileña es furor en Netflix.
Te puede interesar:

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

Esta película de 2023, dirigida por Steven Tsuchida, generó un gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las opciones favoritas para disfrutar durante el fin de semana.

La cinta, filmada completamente en territorio vietnamita, presenta a una ejecutiva especializada en viajes que, luego de una ruptura inesperada, recibe la misión de investigar de incógnito la industria turística del país asiático. Con un relato que captura la esencia de las comedias románticas contemporáneas, la película ofrece una mirada renovada sobre el autodescubrimiento y las segundas oportunidades en el amor, todo envuelto en escenarios exóticos que atrapan al espectador desde el primer momento.

Guía de viaje hacia el amor se destaca por su capacidad de equilibrar el romance con momentos divertidos que invitan a reír sin parar, ofreciendo escenas llenas de química entre los protagonistas y experiencias turísticas únicas. La producción logra escapar de los clichés tradicionales del género al presentar una versión moderna de Vietnam, alejándose de los estereotipos posteriores a la guerra y mostrando la belleza cultural del país, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica muy particular

Guía de viaje hacia el amor

Netflix: sinopsis de Guía de viaje hacia el amor

Guía de viaje hacia el amor sigue la historia de Amanda Riley, una ejecutiva del sector turístico que enfrenta una ruptura inesperada justo antes de recibir una asignación profesional crucial. Esta consiste en realizar un viaje a Vietnam para realizar una investigación confidencial sobre la industria del turismo en el país.

Lo que arranca como una misión laboral se transforma en un viaje de autodescubrimiento cuando Amanda conoce a Sinh Thach, un guía local expatriado vietnamita que la ayudará a explorar no solo los rincones más hermosos del país, sino también sus propias emociones reprimidas.

A medida que ambos deciden abandonar las rutas turísticas tradicionales para adentrarse en experiencias más pintorescas y particulares, Amanda se cuestiona sus prioridades y su visión del amor. Entre paisajes exóticos y excursiones únicas, la protagonista vive un recorrido lleno de descubrimientos personales y momentos románticos que la hacen replantear completamente su vida. La película explora en profundidad cómo las aventuras fuera de la zona de confort pueden abrir puertas a conexiones genuinas

Guía de viaje hacia el amor

Tráiler de Guía de viaje hacia el amor

Embed - Guía de viaje hacia el amor (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Guía de viaje hacia el amor

  • Rachael Leigh Cook como Amanda Riley
  • Scott Ly como Sinh Thach
  • Ben Feldman como John
  • Missi Pyle como Mona
  • Glynn Sweet como Brian Conway
  • Alexa Povah como Maya Conway
  • Jacqueline Correa como Sam Gonville
  • Nondumiso Tembe como Dom Fisher
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estrenos en Netflix: El film que es perfecta para ver en tu día libre
play

Cuál es la nueva película de Netflix con Colin Farrell que es el plan ideal para el fin de semana

Décima entrega de la saga Fast & furious, e inicio de los capítulos finales de la franquicia. Para su desenlace, Dom Toretto (Vin Diesel) vuelve a la carga con más carreras, velocidad y acción desenfrenada. 
play

Rápido y Furioso X llegó a Netflix y es tendencia: ¿es el final de la saga?

La película tuvo un breve paso por los cines de Estados Unidos.
play

Está en Netflix, es un thriller de alta tensión y no te lo podés perder: cuál es la película

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 42 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 45 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 50 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 1 hora
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 1 hora