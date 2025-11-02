Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares Esta producción de 2025, protagonizada por André Lamoglia, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las tendencias de la plataforma de streaming.







Una producción brasileña es furor en Netflix. Netflix

En caso de querer elegir para este fin de semana una producción latinoamericana, en Netflix se encuentra una serie brasileña que se está quedando con la atención de sus suscriptores. Ideal para los fanáticos de los dramas criminales intensos y cargados de tensión, Los dueños del juego se está afianzando entre lo más reproducido gracias a sus ocho episodios en donde explora el submundo de las apuestas ilegales en Río de Janeiro y los dilemas morales de quienes buscan el poder a cualquier costo.

Ambientada en el contexto de la posible legalización del juego en Brasil, presenta a un joven ambicioso que desarrolla un plan estratégico y arriesgado para escalar posiciones dentro del imperio clandestino que controlan las familias más poderosas de la ciudad. Con una producción que captura la esencia del cine brasileño contemporáneo y ofrece una mirada cruda sobre la corrupción, la desigualdad y el precio del éxito, la serie se convierte en un retrato muy crudo de una sociedad donde la violencia y el lujo conviven en equilibrio inestable.

Este drama criminal se destaca por su capacidad de ir más allá del simple relato policial, explorando en profundidad las motivaciones de personajes impulsados por la codicia, el deseo y la necesidad de reconocimiento. Con episodios de entre 50 minutos y una hora, la serie mantiene un ritmo cinematográfico que no da respiro, mostrando cómo el ascenso meteórico del protagonista amenaza con desestabilizar un sistema dominado durante años por clanes familiares dispuestos a todo por mantener su control del negocio ilegal.

los dueños del juego Netflix: sinopsis de Los dueños del juego Los dueños del juego sigue la historia de Profeta, un joven que hace de todo para conquistar su lugar en el peligroso mundo del juego clandestino de Río de Janeiro. Este comprende que la suerte no es suficiente en los juegos de azar y que para triunfar en este turbio negocio es necesario tomar decisiones extremas que pondrán a prueba su moralidad.

A medida que implementa su plan estratégico para aumentar su influencia, Profeta descubre que el camino hacia la cima exige sacrificar el amor, la lealtad, la familia y hasta la propia sangre.

La trama se intensifica con el contexto de la inminente legalización del juego en Brasil, un acontecimiento que actúa como detonante de una guerra silenciosa entre quienes ven una oportunidad de oro y aquellos que perciben una amenaza mortal a su imperio. El protagonista debe enfrentar simultáneamente a las familias que durante años controlaron el negocio y sus propios conflictos internos, navegando en un submundo donde las reglas se negocian con dinero y violencia. La serie explora en profundidad cómo la ambición desmedida puede transformar una búsqueda personal en una batalla sangrienta por el trono del crimen organizado en la ciudad más emblemática de Brasil. Los dueños del juego Netflix Tráiler de Los dueños del juego Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Los dueños del juego André Lamoglia como Profeta

Giullia Buscacio como Susana Guerra

Mel Maia como Mirna Guerra

Chamán como Búfalo

Juliana Paes como Leila Fernández

Chico Díaz como Galego Fernández

Adriano Garib como Nélio

Bruno Mazzeo como Renzo Saad