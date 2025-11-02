IR A
Rápido y Furioso X llegó a Netflix y es tendencia: ¿es el final de la saga?

El éxito estadounidense en cines en 2023 ya está en esta popular plataforma de streaming y está siendo de lo más visto por todos los suscriptores.

Décima entrega de la saga Fast & furious

Décima entrega de la saga Fast & furious, e inicio de los capítulos finales de la franquicia. Para su desenlace, Dom Toretto (Vin Diesel) vuelve a la carga con más carreras, velocidad y acción desenfrenada. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, aumentan notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo.

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que fue furor en cines en 2023, se trata de la saga Rápido y Furioso X, una de las producciones de acción con más seguidores en todo el planeta, la cual pareciera que fuera la última de todas. En esta nota te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en el mes de octubre 2025.

Sinopsis de Rápido y Furioso X, la película de la saga que llegó a Netflix

Décima entrega de la saga Fast & furious, e inicio de los capítulos finales de la franquicia. Para su desenlace, Dom Toretto (Vin Diesel) vuelve a la carga con más carreras, velocidad y acción desenfrenada. El final del camino comienza. Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto ha sido más rápido que cualquiera de los enemigos que se cruzaron en su camino. Esta vez, él y su familia tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido.

Con una sangrienta sed de venganza, un terrible peligro surge del pasado, dispuesto a destruir para siempre todo lo que a Dom le importa. Ahora él y los suyos son el objetivo de Dante (Jason Momoa), el rey brasileño de la droga que ha jurado vengarse y destruir a Toretto y a su familia. Pero, para este final del camino, llegará la caballería, además de armas, coches, coches con cañones, y muchas sorpresas, Dom contará con los fieles Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Jakob (John Cena), además de Deckard Shaw (Jason Statham).

Tráiler de Rápido y Furioso X

Embed - Rápidos Y Furiosos X | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Reparto de Rápido y Furioso X

  • Vin Diesel como Dominic Toretto
  • Jason Momoa como Dante Reyes
  • Alan Ritchson como Aimes
  • Michelle Rodriguez como Letty Ortiz
  • Rita Moreno como Abuelita Toretto
  • Brie Larson
  • Sung Kang como Han Lue
  • Jason Statham como Ian Shaw
