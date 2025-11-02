Cuál es la nueva película de Netflix con Colin Farrell que es el plan ideal para el fin de semana

Estrenos en Netflix: El film que es perfecta para ver en tu día libre
Colin Farrell vuelve a ser protagonista de una de las producciones más comentadas del momento, en una película que promete mantener la atención del público de principio a fin. Con el sello de Netflix, este nuevo estreno combina drama, acción y una atmósfera cargada de misterio, ideal para quienes disfrutan de historias intensas y visualmente atrapantes.
En medio de escenarios deslumbrantes y decisiones límite, la trama explora los giros del destino y las consecuencias de cada elección, con un ritmo que no da respiro. Una apuesta segura para los fanáticos del cine de suspenso y las historias con un toque de adrenalina.
Sinopsis de Maldita suerte, el último estreno de Netflix
Lord Doyle se encuentra en Macao, intentando mantenerse en las sombras mientras pasa sus días y noches entre casinos, copas y apuestas desesperadas. Atrapado en un espiral de deudas impagables y autodestrucción, su rutina da un giro inesperado cuando una misteriosa empleada del casino, Dao Ming le hace una propuesta tan tentadora como peligrosa, oculta tras su propio velo de secretos.
Al mismo tiempo, una figura del pasado aparece para acorralarlo: Cynthia Blithe. Su llegada rompe el precario equilibrio de Doyle y lo empuja a una huida donde nada es del todo claro.
Tráiler de Maldita suerte
Embed - Maldita suerte | Tráiler oficial | Netflix