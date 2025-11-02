Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Dos producciones de la plataforma de streaming muy distintas se posicionan entre las más esperadas del mes: una reinvención del clásico de terror y un documental que recorre la vida de una leyenda del humor.

El catálogo de Netflix para noviembre trae estrenos que mezclan terror, emoción y biografía . Entre las producciones más destacadas del mes sobresalen “Frankenstein” , dirigida por Guillermo del Toro , y el documental “Soy Eddie” , dedicado al carismático Eddie Murphy . Dos títulos diferentes, pero con algo en común: una puesta cinematográfica poderosa y relatos que invitan a reflexionar.

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Estas dos producciones reflejan el abanico de propuestas que Netflix prepara para cerrar el año , combinando historias profundas con un despliegue visual y narrativo de alto nivel. Mientras una apuesta por revivir un clásico con nueva sensibilidad, la otra ofrece una mirada emocional sobre una de las figuras más influyentes de la comedia moderna.

La película de Del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley , sumergiendo al espectador en una historia donde la ambición y el dolor se cruzan con la tragedia. En cambio, el documental de Angus Wall aborda la carrera y los desafíos personales de una de las figuras más queridas de Hollywood.

Con dirección de Guillermo del Toro , esta adaptación de la novela de Mary Shelley publicada en 1818 combina drama y terror en una propuesta visualmente deslumbrante. El relato sigue a Víctor Frankenstein , un científico que desafía los límites de la ciencia al crear vida en su laboratorio , desencadenando consecuencias devastadoras.

El elenco reúne a prominentes figuras: Oscar Isaac como Frankenstein , Jacob Elordi como la criatura , Mia Goth como Elizabeth Lavenza y Christoph Waltz en un rol clave. Del Toro insiste en que este filme no es un simple “horror” , sino una historia profundamente personal que explora la soledad, la ambición y la condición humana.

La producción fue filmada entre 2024 y 2025 en múltiples locaciones (Toronto, Escocia, etc) y lleva el característico estilo visual gótico-romántico de del Toro. Estrena en Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Soy Eddie

Este documental ofrece un retrato íntimo y detallado de la vida de Eddie Murphy, desde sus primeros pasos en la comedia hasta convertirse en una leyenda del cine. Se aborda su ascenso desde los escenarios de comedia juvenil hasta convertirse en una figura icónica del cine y la televisión, con más de 50 años de carrera.

Dirigido por Angus Wall, este documental cuenta con entrevistas y material exclusivo que revelan su evolución artística y personal.El contenido incluye testimonios de compañeros como Kevin Hart, Jamie Foxx, Chris Rock y Pete Davidson, que aportan contexto y claves de su evolución artística.

Embed

La producción muestra al comediante desde una mirada cercana, revelando su evolución artística y personal a lo largo de los años. Disponible en Netflix a partir del 12 de noviembre, es una de las apuestas más destacadas del mes para los amantes del cine biográfico.