IR A
IR A

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Dos producciones de la plataforma de streaming muy distintas se posicionan entre las más esperadas del mes: una reinvención del clásico de terror y un documental que recorre la vida de una leyenda del humor.

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.

El catálogo de Netflix para noviembre trae estrenos que mezclan terror, emoción y biografía. Entre las producciones más destacadas del mes sobresalen “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, y el documental “Soy Eddie”, dedicado al carismático Eddie Murphy. Dos títulos diferentes, pero con algo en común: una puesta cinematográfica poderosa y relatos que invitan a reflexionar.

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
Te puede interesar:

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Estas dos producciones reflejan el abanico de propuestas que Netflix prepara para cerrar el año, combinando historias profundas con un despliegue visual y narrativo de alto nivel. Mientras una apuesta por revivir un clásico con nueva sensibilidad, la otra ofrece una mirada emocional sobre una de las figuras más influyentes de la comedia moderna.

La película de Del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley, sumergiendo al espectador en una historia donde la ambición y el dolor se cruzan con la tragedia. En cambio, el documental de Angus Wall aborda la carrera y los desafíos personales de una de las figuras más queridas de Hollywood.

Embed

Frankenstein

Con dirección de Guillermo del Toro, esta adaptación de la novela de Mary Shelley publicada en 1818 combina drama y terror en una propuesta visualmente deslumbrante. El relato sigue a Víctor Frankenstein, un científico que desafía los límites de la ciencia al crear vida en su laboratorio, desencadenando consecuencias devastadoras.

El elenco reúne a prominentes figuras: Oscar Isaac como Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, Mia Goth como Elizabeth Lavenza y Christoph Waltz en un rol clave. Del Toro insiste en que este filme no es un simple “horror”, sino una historia profundamente personal que explora la soledad, la ambición y la condición humana.

La producción fue filmada entre 2024 y 2025 en múltiples locaciones (Toronto, Escocia, etc) y lleva el característico estilo visual gótico-romántico de del Toro. Estrena en Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Soy Eddie

Este documental ofrece un retrato íntimo y detallado de la vida de Eddie Murphy, desde sus primeros pasos en la comedia hasta convertirse en una leyenda del cine. Se aborda su ascenso desde los escenarios de comedia juvenil hasta convertirse en una figura icónica del cine y la televisión, con más de 50 años de carrera.

Dirigido por Angus Wall, este documental cuenta con entrevistas y material exclusivo que revelan su evolución artística y personal.El contenido incluye testimonios de compañeros como Kevin Hart, Jamie Foxx, Chris Rock y Pete Davidson, que aportan contexto y claves de su evolución artística.

Embed

La producción muestra al comediante desde una mirada cercana, revelando su evolución artística y personal a lo largo de los años. Disponible en Netflix a partir del 12 de noviembre, es una de las apuestas más destacadas del mes para los amantes del cine biográfico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
play

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.
play

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.
play

La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

Los dueños del juego, una producción española que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Competencia y lujo: cuál es la trama de la serie brasileña Los dueños del juego, que llegó a Netflix

últimas noticias

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Hace 10 minutos
El enigmático caso de una desaparición que sigue conmoviendo cada vez que la recordamos

Esta desaparación ya superó los 18 años y sigue sin resolverse: qué pasó con el crimen que sacudió a Europa

Hace 17 minutos
play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Hace 30 minutos
La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo.

Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores

Hace 40 minutos
Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones?

Hace 44 minutos