Está en Netflix, es un thriller de alta tensión y no te lo podés perder: cuál es la película La producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y ya es un éxito. Los personajes tienen pocos minutos para tomar una decisión crucial, y el clima de suspenso no te dejará levantarte del sillón.







La película tuvo un breve paso por los cines de Estados Unidos.

El catálogo de Netflix sumó varios estrenos durante octubre, algunos de los cuales tuvieron repercusión a nivel mundial. Uno de ellos es un thriller de alta tensión que interpela al público con dilemas morales y poco tiempo para resolverlos.

Se trata de Una casa de dinamita, la última película de la aclamada directora Kathryn Bigelow (Point Break y The Hurt Locker). Después de un gran paso por el Festival de Venecia, se estrenó en cines de Estados Unidos a principios de mes y llegó a la plataforma el 24 de octubre.

La trama de Una casa de dinamita se centra en una situación de crisis inminente que sacude a la Casa Blanca. Con millones de vidas en juego, los personajes tienen menos de media hora para tomar una decisión clave y, a medida que la tensión crece, arrastran al espectador a esa vorágine.

una casa de dinamita Netflix: sinopsis de Una casa de dinamita La capitana Olivia Walker es una oficial de alto rango de la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, en Washington DC. Una mañana, uno de los radares detecta un misil balístico intercontinental no identificado, ya en pleno vuelo sobre el Pacífico, que impactará la ciudad de Chicago en menos de 20 minutos.

La situación desencadena un estado de alerta militar en el que el Presidente de Estados Unidos, el Ejército y los principales funcionarios tienen pocos minutos para contestar dos preguntas clave: quién lanzó el misil y cómo responderá Washington, con el riesgo de provocar una guerra nuclear a gran escala.

Tráiler de Una casa de dinamita Embed - Una casa llena de dinamita | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Una casa de dinamita Idris Elba como el presidente de los Estados Unidos.

Rebecca Ferguson como Olivia Walker.

Gabriel Basso como Jake Baerington.

Jared Harris como Reid Baker.

Tracy Letts como Anthony Brady.

Anthony Ramos como Daniel González.

Moses Ingram como Cathy Rogers.

Jonah Hauer-King como Robert Reeves.

Greta Lee como Ana Park.

Jason Clarke como Mark Miller.