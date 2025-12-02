Malas noticias: Netflix eliminará una serie reconocida en diciembre 2025 Esta producción estadounidense fue un fenómeno global y se extendió por varias temporadas. Ahora, con la historia ya completa, dejará de estar disponible en el catálogo de la plataforma de streaming. + Seguir en







Apurate a ver esta serie antes de que Netflix la elimine de su catálogo.

Netflix renueva su catálogo todos los meses y, así como los estrenos y la llegada de nuevas temporadas despierta expectativas en los fans, también hay producciones que abandonan la plataforma y causan un poco de desazón. Este es el caso de una serie muy reconocida que se eliminará en diciembre de 2025.

Se trata de Sobrenatural, también conocida por su nombre en inglés: Supernatural. La popular serie de drama, acción y fantasía protagonizada por los hermanos Winchester dejará de estar disponible en Netflix después de 15 temporadas y 327 episodios que la convirtieron en un fenómeno global.

Sobrenatural se emitió entre 2005 y 2020, y fue la serie de fantasía más longeva en la historia de la televisión estadounidense. El acuerdo con The CW, la cadena dueña de los derechos, establece que debe abandonar Netflix unos cinco años después de la emisión de la temporada final, plazo que se cumple este mes.

Supernatural / Sobrenatural X @cw_spn Netflix: sinopsis de Sobrenatural La historia es protagonizada por los hermanos Dean y Sam Winchester. Cuando eran niños, su madre murió asesinada y quemada en su propia casa en circunstancias extrañas. Esto llevó a su padre, John, a embarcarse en un interminable viaje en busca de respuestas.

Cuando John desaparece, 22 años después de la muerte de su esposa, Sam y Dean deciden ir a buscarlo. En el camino encontrarán muertes inexplicables, fantasmas y otras criaturas sobrenaturales que deberán combatir mientras van descubriendo sus propios poderes y la verdad de lo que sucedió aquella noche.

Tráiler de Sobrenatural Embed - Supernatural Temporada 15 "Believe" Trailer Subtitulado Reparto de Sobrenatural Jared Padalecki como Sam Winchester.

Jensen Ackles como Dean Winchester.

Misha Collins como Castiel.

Mark Sheppard como Crowley.

Jeffrey Dean Morgan como John Winchester.

Genevieve Cortese como Ruby.

Alexander Calvert como Jack Kline. Cuándo Netflix elimina Sobrenatural Sobrenatural dejará de estar disponible en Netflix para los usuarios de Estados Unidos a partir del 18 de diciembre de 2025. A partir de ese momento, las 15 temporadas estarán disponibles en Amazon Prime Video y Peacock. El contrato de distribución afecta únicamente al territorio norteamericano, y por ahora no hay confirmación oficial sobre lo que sucederá en América Latina.