Tiene escenas explícitas de supervivencia y la convierte en una película que la rompe en Netflix La producción de la plataforma de streaming presenta una trama cargada de tensión, un recorrido desafiante y un ritmo visual que consolidó su popularidad internacional.







El film, que se encuentra en Netflix, muestra un viaje extremo en una Tierra prehistórica hostil. Freepik

Netflix sumó a su catálogo una producción que escaló rápidamente entre los títulos más vistos. La cinta, originada en Estados Unidos, pero desarrollada con la participación de Canadá, Irlanda y Australia, logró destacarse por su enfoque visual y por una propuesta cargada de adrenalina. La combinación de géneros y la creación de un mundo hostil fueron elementos clave para mantener la atención del público.

La ficción presenta un tono marcado por el suspenso y la acción continua. Con una duración cercana a los 93 minutos, la narrativa sostiene una atmósfera de peligro constante reforzada por secuencias explícitas que retratan la lucha por sobrevivir. Este formato breve, pero intenso, permitió que el film encontrara un espacio relevante dentro del streaming, donde aún conserva impacto pese a haber llegado originalmente a los cines en 2023.

El título completo de la producción es 65: Al Borde de la Extinción, aunque muchas veces circula de manera abreviada. Su éxito actual responde tanto a la dinámica del relato como a la construcción del universo prehistórico que sirve de escenario principal. Cada movimiento dentro de esa tierra desconocida funciona como un recordatorio del desafío que enfrenta su protagonista.

65: Al borde de la extinción El éxito en Netflix renovó el interés por películas de ciencia ficción centradas en la supervivencia. Netflix: sinopsis de 65: Al Borde de la Extinción La historia se enfoca en Mills, interpretado por Adam Driver, un piloto que, tras un accidente devastador, despierta solo y desorientado. No solo pierde a toda su tripulación, sino que descubre que ha viajado 65 millones de años al pasado. Su nave queda varada en una Tierra primitiva, donde criaturas gigantes dominan el territorio y cada rincón implica un riesgo extremo.

El recorrido del protagonista se complejiza con la presencia de Koa, interpretada por Ariana Greenblatt, una niña con la que no comparte idioma, pero cuya supervivencia se convierte en su misión principal. Ambos deben atravesar un terreno en el que depredadores colosales dificultan cada avance. La carrera por llegar a la única cápsula de escape disponible sostiene la tensión central del relato.

Tráiler de 65: Al Borde de la Extinción Embed - 65: Al Borde de la Extinción l Tráiler Oficial Reparto de 65: Al Borde de la Extinción La película cuenta con un elenco reducido, pero clave para sostener la tensión y el tono emocional de la historia. Adam Driver como Mills , el piloto que queda atrapado en un entorno prehistórico tras un accidente devastador.

como , el piloto que queda atrapado en un entorno prehistórico tras un accidente devastador. Ariana Greenblatt como Koa , la niña que se une a la travesía del protagonista pese a no compartir idioma.

como , la niña que se une a la travesía del protagonista pese a no compartir idioma. Nika King como Alya, presencia que aporta un matiz emocional dentro del relato.

Chloe Coleman como Nevine, parte del reparto que acompaña la construcción dramática del film.