Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. C5n

Las producciones españolas han arrasado durante esta época de predominancia por parte de las plataformas de streaming, y ahora Netflix busca ponerlas en el mapa nuevamente con El refugio atómico, la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de La Casa de Papel.

La dupla vuelve con una producción que mezcla suspenso, drama y crítica social. A su vez, la dirección estará a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto, mientras que contará con el protagonismo del argentino Joaquín Furriel en pantalla, uno de los nombres más destacados del reparto. La plataforma anunció que la serie llegará el 19 de septiembre con ocho episodios.

Esta serie propone un análisis de las dinámicas humanas cuando los privilegios ya no garantizan seguridad, y pondrá sobre la mesa preguntas incómodas, como por ejemplo: ¿Qué significa el lujo cuando la supervivencia está en juego? ¿Hasta dónde llegan las lealtades cuando el encierro es total?

refugio atomico Netflix: sinopsis de El refugio atómico Esta historia transcurre en un hipotético escenario donde la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. Ante el temor de que así sea, un grupo de multimillonarios decide refugiarse en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. Desde este lugar, los afortunados pueden ver, a través de unas pantallas, cómo se desarrollan los terribles acontecimientos en el exterior. Cómo todo lo que conocían empieza a desplomarse sin control.

refugio atomico 2 Mientras fuera la situación es aterradora, ellos disfrutan de una ciudad en miniatura en la que no falta de nada. Desde un jardín para relajarse hasta un gimnasio con spa, un diván de un piscólogo y un restaurante. Pero la vida en este lujoso búnker no está exenta de conflicto y pronto las cuentas pendientes de las dos familias abrirán las heridas del pasado.

Tráiler de El refugio atómico Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España Reparto de El refugio atómico Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Montse Guallar

Pau Simon

Alícia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán