Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Esta producción es una de las grandes apuestas de la popular plataforma de streaming y busca ser tendencia en los próximos meses.

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 

Las producciones españolas han arrasado durante esta época de predominancia por parte de las plataformas de streaming, y ahora Netflix busca ponerlas en el mapa nuevamente con El refugio atómico, la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de La Casa de Papel.

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La dupla vuelve con una producción que mezcla suspenso, drama y crítica social. A su vez, la dirección estará a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto, mientras que contará con el protagonismo del argentino Joaquín Furriel en pantalla, uno de los nombres más destacados del reparto. La plataforma anunció que la serie llegará el 19 de septiembre con ocho episodios.

Esta serie propone un análisis de las dinámicas humanas cuando los privilegios ya no garantizan seguridad, y pondrá sobre la mesa preguntas incómodas, como por ejemplo: ¿Qué significa el lujo cuando la supervivencia está en juego? ¿Hasta dónde llegan las lealtades cuando el encierro es total?

refugio atomico

Netflix: sinopsis de El refugio atómico

Esta historia transcurre en un hipotético escenario donde la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. Ante el temor de que así sea, un grupo de multimillonarios decide refugiarse en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. Desde este lugar, los afortunados pueden ver, a través de unas pantallas, cómo se desarrollan los terribles acontecimientos en el exterior. Cómo todo lo que conocían empieza a desplomarse sin control.

refugio atomico 2

Mientras fuera la situación es aterradora, ellos disfrutan de una ciudad en miniatura en la que no falta de nada. Desde un jardín para relajarse hasta un gimnasio con spa, un diván de un piscólogo y un restaurante. Pero la vida en este lujoso búnker no está exenta de conflicto y pronto las cuentas pendientes de las dos familias abrirán las heridas del pasado.

Tráiler de El refugio atómico

Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España

Reparto de El refugio atómico

  • Miren Ibarguren
  • Joaquín Furriel
  • Natalia Verbeke
  • Montse Guallar
  • Pau Simon
  • Alícia Falcó
  • Agustina Bisio
  • Álex Villazán
