"Sé que mi mamá corre peligro": el inquietante mensaje de la hija de María Corina Machado

Ana Corina Sosa reconoció los riesgos a los que se expone la dirigente venezolana al querer volver al país, pero afirmó: "Sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento".

Ana Corina Sosa advirtió sobre los riesgos que afronta su madre en caso de querer volver a Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, advirtió que el regreso de su madre a Venezuela implicará nuevos riesgos para su vida , aunque aseguró que la dirigente está decidida a volver al país para continuar su lucha política y social.

Estupor en Francia por el aumento de asesinatos de menores a manos de bandas narco

El reencuentro entre madre e hija en Oslo, luego de dos años de separación forzada, estuvo atravesado por la emoción, pero también por la preocupación. Sosa viajó a la capital noruega para recibir en nombre de Machado el Premio Nobel de la Paz , distinción que la líder opositora no pudo recibir personalmente debido a la situación política en Venezuela.

“Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y sé que mi mamácorre peligro” , expresó Sosa en una entrevista tras volver a abrazarla, luego de un prolongado exilio familiar marcado por amenazas y restricciones.

“Sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento. Lo hace por nuestro futuro, para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz, libertad y como familia”, afirmó. Según relató, la convicción de que Machado actúa por una causa “noble” les permite afrontar un nuevo período de distancia.

“Han sido dos años sin vernos en persona, pero se han sentido más largos porque el país ha atravesado tantas cosas y mi mamá ha enfrentado riesgos enormes, amenazas diarias contra su vida”, señaló sobre su emotivo reencuentro en Oslo. En ese marco, recordó que la situación de su familia no es un caso aislado.

Ana Corina Sosa - hija de María Corina Machado. Ana Corina Sosa al recibir el Premio Nobel de la Paz.

“Hay millones de venezolanos que llevan más de diez años sin ver a sus familiares. Muchos ni siquiera saben si están vivos, si están presos o desaparecidos. El sufrimiento del pueblo venezolano es muy real”, advirtió.

Sosa reconoció que atraviesa sentimientos encontrados por esta situación: “Por un lado no quiero que se vaya. Quisiera abrazarla, esconderla y que se quede, vivir una vida normal como familia”. Sin embargo, reconoció que esa alternativa no es viable. “Sabemos que su corazón, su misión y su meta están en Venezuela. Ella ha sido muy clara: va a volver. Su trabajo no ha terminado”, sostuvo.

Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a sus compatriotas: “La libertad es algo por lo que se lucha todos los días. No se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando adelante en Venezuela sea un ejemplo para el mundo”.

"Ridículo": el exabrupto de Nicolás Maduro sobre Javier Milei, tras el apoyo a María Corina Machado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de “ridículo” a Javier Milei, luego de que participe de la entrega del Premio Nobel de La Paz en Noruega a la líder opositora María Corina Machado.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de (José) Mulino (presidente de Panamá) se sumaron y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz", manifestó Maduro en un acto en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

En su discurso, el jefe de Estado venezolano renovó sus críticas a Donald Trump, al sostener que Venezuela rechaza la "crazy war" (guerra loca), luego de la embestida anti narcotráfico implementada por el republicano al confiscar un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela.

"Aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela", sostuvo Maduro, al referirse a la movilización realizada por militantes de izquierda, que se oponían a la entrega del Nobel.

Nicolás Maduro también enfrenta conflictos internos y prohibió el ingreso de C5N a Venezuela

En un grave acto de censura, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el ingreso al equipo periodístico de C5N que viajó para cubrir las alternativas de la crisis interna y el conflicto con Estados Unidos. Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron detenidos apenas aterrizaron en Caracas.

Según el relato de Salonia, el equipo llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas durante la madrugada. Tras esperar dos horas, mientras efectivos de Migraciones solicitaban la documentación, sacaban fotos y registraban todo el material, se comunicó al equipo que no admitían su ingreso.

Fueron conducidos de inmediato a la manga del avión y, posteriormente, expulsados sin ofrecer ninguna explicación oficial, con destino a Bolivia antes de poder regresar a Buenos Aires.