Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

Un amigo abominable es una película animada de 2019 producida por DreamWorks Animation y Pearl Studio y Distribuida por Universal Pictures, La película es escrita y dirigida por Jill Culton y codirigida por Todd Wilderman.

Un amigo abominable

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en el top ten de las más vistas en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores que se inscribieron en los últimos meses de 2025 la transforman en uno de los sitios web más consumidos en todo el mundo.

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo estreno estadounidense, se trata de Un amigo abominable, una película animada de 2019 producida por DreamWorks Animation y Pearl Studio y Distribuida por Universal Pictures, este film es escrito y dirigido por Jill Culton y codirigida por Todd Wilderman. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de agosto 2025.

Sinopsis de Un amigo abominable, la película furor en Netflix

La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea de su edificio en Shanghái. La criatura se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrada y está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.

Abominable_regalo

Tráiler de Un amigo abominable

Embed - UN AMIGO ABOMINABLE | Tráiler en español (HD)

Reparto de Un amigo abominable

El elenco en español de la película de animación Un amigo abominable incluye las voces de Karen Polinesia como Yi, Memo Aponte Mille como Peng (o Jin en otras versiones de doblaje), y la conductora y actriz Verónica Toussaint como la Doctora Zara. Otros actores de doblaje para el mercado latinoamericano, según el Doblaje Wiki de Fandom, son Oliver Díaz como Peng, Arturo Mercado Chacón como Burnish, Diana Santos como Nai Nai, y Verónica Toussaint como la Dra. Zara.

un amigo

