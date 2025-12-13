Netflix reveló cuándo se estrenará la cuarta temporada de Lupin La nueva parte retoma la historia luego del final abierto de la tercera entrega. París vuelve a ser el escenario de una trama marcada por el misterio y la tensión narrativa. + Seguir en







Netflix anunció cuándo lanzará la nueva entrega de Lupin, marcando el regreso de una de sus producciones europeas más populares. La serie vuelve a centrarse en Assane Diop, el ladrón con sello propio interpretado por Omar Sy, cuya historia quedó en un punto decisivo luego del cierre de la tercera parte.

En los últimos años, Lupin se afianzó como uno de los títulos más exitosos en idioma no inglés dentro del catálogo de Netflix. Sus primeras temporadas alcanzaron cifras destacadas de visualización y una respuesta muy favorable de la crítica internacional, consolidando al personaje inspirado en Arsène Lupin como un fenómeno global.

Con el rodaje ya iniciado y el reparto confirmado, la nueva temporada retoma el conflicto personal y familiar de Assane, mientras París vuelve a funcionar como escenario central de sus planes, huidas y desafíos pendientes.

Lupin temporada 3 ¿Habrá una nueva temporada de Lupin? Netflix De qué tratará la temporada 4 de Lupin La historia continúa después del final de la tercera parte, en la que Assane ejecuta una serie de golpes que lo llevan a robar la Perla Negra, ganarse la simpatía del público francés, proteger a su madre y fingir su muerte. Luego de comprender que la única forma de mantener a salvo a su familia es asumir las consecuencias, decide entregarse a la Justicia. La última escena lo ubica en prisión, dejando abierta la incógnita sobre cuánto tiempo permanecerá en ese lugar.

El relato vuelve a tomar como referencia las aventuras literarias de Arsène Lupin, incorporando nuevas tensiones y desafíos para un protagonista que intenta preservar a quienes quiere mientras enfrenta las secuelas de sus acciones. La producción sigue a cargo de Gaumont en colaboración con Carrousel Studios, con George Kay y François Uzan entre los responsables creativos y Omar Sy involucrado como showrunner junto a Louis Leterrier.

Lupin Lupin Cuándo se estrena Lupin 4 en Netflix La plataforma confirmó que la cuarta temporada llegará en la primavera del 2026. Aunque todavía no existe día exacto, la ventana de lanzamiento ya está definida. Distintos medios internacionales remarcaron que representa la espera más prolongada de la serie, ya que sus tres primeras partes se lanzaron entre 2021 y 2023. Netflix informó que el rodaje comenzó en mayo de 2025 y aún restan etapas de producción por completar, motivo por el cual el estreno se postergó hasta el año siguiente. La nueva entrega tendrá ocho episodios y sumará escenas filmadas en lugares emblemáticos de París, recuperando el sello visual que caracterizó a las temporadas anteriores. El reparto vuelve a contar con Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard.