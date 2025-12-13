IR A
IR A

Cuál es la trama de NOS4A2, la serie fantasiosa que llegó a Netflix y es tendencia

Un estreno estadounidense de 2019 ya se lanzó a la popular plataforma de streaming y atrapó miles de televidentes.

Ahora

Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales.

Un estreno estadounidense de 2019 llegó a Netflix, la popular plataforma de streaming que es furor en todo el mundo y cada vez tiene más suscriptores y usuarios. Con el correr de estos últimos años se fue convirtiendo poco a poco en la más consumida y logró tener mucho éxito.

El relato vuelve a tomar como referencia las aventuras literarias de Arsène Lupin.
Te puede interesar:

Netflix reveló cuándo se estrenará la cuarta temporada de Lupin

Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales. Un entretenimiento garantizado que te mantendrá atrapado de principio a fin y no te lo podés perder este fin de semana de diciembre 2025. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de NOS4A2, la serie sorpresa de Netflix

Serie de TV (2019-2020). 2 temporadas. 20 episodios. Una joven, Victoria "Vic" McQueen, descubre que tiene el poder de abrir portales que la ayuden a encontrar sus objetos perdidos. A medida que indaga más en este mundo oculto, Vic descubre a una serie de aventureros que también pululan por él, algunos buenos y benévolos, otros totalmente corrompidos por el poder.

El caso más flagrante es el de Charlie Manx, un inmortal que dice haber adquirido la vida eterna alimentándose con las almas de los niños a los que da caza, por lo que se convierte automáticamente en el peor enemigo de Vic.

nos

Tráiler de NOS4A2

Embed - NOS4A2 Trailer SUBTITULADO [HD] Zachary Quinto - Netflix

Reparto de NOS4A2

  • Ashleigh Cummings como Vic McQueen
  • Zachary Quinto como Charlie Manx
  • Jahkara Smith como Maggie Leigh
  • Ólafur Darri Ólafsson como Bing Partridge
  • Ebon Moss-Bachrach como Chris McQueen
  • Virginia Kull como Linda McQueen
  • Jonathan Langdon como Lou Carmody
  • Mattea Conforti como Millie Manx
nos ghost
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película con Lindsay Lohan es un éxito en Netflix.
play

La película navideña de Netflix con Lindsay Lohan que te mantendrá pegado al sillón

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
play

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

últimas noticias

Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso

Hace 58 minutos
play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Hace 1 hora
Los hinchas causaron destrozos en el estadio. 

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento

Hace 1 hora
La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Hace 1 hora
La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Hace 1 hora