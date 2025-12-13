Cuál es la trama de NOS4A2, la serie fantasiosa que llegó a Netflix y es tendencia Un estreno estadounidense de 2019 ya se lanzó a la popular plataforma de streaming y atrapó miles de televidentes. + Seguir en







Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales.

Un estreno estadounidense de 2019 llegó a Netflix, la popular plataforma de streaming que es furor en todo el mundo y cada vez tiene más suscriptores y usuarios. Con el correr de estos últimos años se fue convirtiendo poco a poco en la más consumida y logró tener mucho éxito.

Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales. Un entretenimiento garantizado que te mantendrá atrapado de principio a fin y no te lo podés perder este fin de semana de diciembre 2025. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de NOS4A2, la serie sorpresa de Netflix Serie de TV (2019-2020). 2 temporadas. 20 episodios. Una joven, Victoria "Vic" McQueen, descubre que tiene el poder de abrir portales que la ayuden a encontrar sus objetos perdidos. A medida que indaga más en este mundo oculto, Vic descubre a una serie de aventureros que también pululan por él, algunos buenos y benévolos, otros totalmente corrompidos por el poder.

El caso más flagrante es el de Charlie Manx, un inmortal que dice haber adquirido la vida eterna alimentándose con las almas de los niños a los que da caza, por lo que se convierte automáticamente en el peor enemigo de Vic.

nos Tráiler de NOS4A2 Embed - NOS4A2 Trailer SUBTITULADO [HD] Zachary Quinto - Netflix Reparto de NOS4A2 Ashleigh Cummings como Vic McQueen

como Vic McQueen Zachary Quinto como Charlie Manx

como Charlie Manx Jahkara Smith como Maggie Leigh

como Maggie Leigh Ólafur Darri Ólafsson como Bing Partridge

como Bing Partridge Ebon Moss-Bachrach como Chris McQueen

como Chris McQueen Virginia Kull como Linda McQueen

como Linda McQueen Jonathan Langdon como Lou Carmody

como Lou Carmody Mattea Conforti como Millie Manx nos ghost