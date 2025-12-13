IR A
Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

Es la secuela de la exitosa historia de ciencia ficción noruega que arrasó en la plataforma de streaming.

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 

Trol 2 es la esperada secuela del fenómeno noruego que capturó la atención mundial en 2022. Esta segunda parte, lanzada como una de las grandes apuestas de fin de año de Netflix, amplía la escala de la amenaza mitológica, mezclando acción y catástrofe.

Es un título obligatorio para los fans del género de monstruos y mitología. La historia tiene ese agregado del folclore nórdico y el paisaje muy característico de esa región que aportan cierto encanto de cuento al film.

El director Roar Uthaug sube la apuesta en una segunda entrega, con una historia que promete más escenas de acción y efectos especiales que su predecesora. No por nada es considerada como una de las mayores producciones cinematográficas realizadas en los países nórdicos.

Netflix: sinopsis de Trol 2

trol 2

La trama se retoma después de los eventos de la primera película, pero la paz de Noruega es de corta duración. Otro trol, aún más despiadado y poderoso, despierta de su letargo milenario, desatando una nueva y devastadora ola de destrucción a lo largo del país, con la capital, Oslo, en grave peligro.

El gobierno, en una carrera contrarreloj, debe volver a convocar al equipo que logró detener a la primera criatura. La paleontóloga Dra. Nora Tidemann, su aliado político Andreas Isaksen y el Capitán Kristoffer Holm se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas. El desafío es doble: entender la naturaleza de esta nueva criatura ancestral y encontrar una manera de detenerla antes de que cause una catástrofe total.

Tráiler de Trol 2

Reparto de Trol 2

  • Ine Marie Wilmann
  • Kim S. Falck-Jørgensen
  • Mads Sjøgård Pettersen
  • Sara Khorami
  • Karoline Viktoria Sletteng Garvang
