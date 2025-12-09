IR A
Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

La película de la plataforma de streming es un crudo retrato de la realidad social argentina en cuanto a la desigualdad, la violencia estructural y la vida en las villas.

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 

Elefante Blanco es un potente drama social y político de origen argentino, ambientado en las calles de la Villa 15, uno de los barrios populares más grandes de Buenos Aires. El título de la producción de Netflix hace referencia al monumental e inacabado edificio que pretendía ser el Instituto de la Tuberculosis y terminó siendo lo que se conoce como “elefante blanco” alrededor del cual se asentó la villa en los años 70.

Este lugar que se alzaba como un símbolo de progreso y desarrollo social, finalmente quedó solo en una promesa vacía. Fue demolido en 2018, después de reubicar a las familias que vivían en sus instalaciones inconclusas.

La película protagonizada por Ricardo Darín es uno de los títulos argentinos más destacados dentro del catálogo de Netflix. En gran parte, fue filmada en la propia Villa 15, en el sur de la Ciudad, lo que le da un estilo de filmación cercano al documental.

Elefante blanco Darín.jpg

Esta producción argentina, dirigida por Pablo Trapero, se dedicó en memoria del Padre Carlos Mugica, quien sirvió de inspiración para dar vida a los personajes principales y el guión. Mugica llevó a cabo una intensa labor solidaria durante los años 60 y 70, y su asesinato en 1974 marcó para siempre la relación entre la Iglesia y los sectores populares.

En dos horas de película, se aborda el trabajo incansable de los curas villeros, la deuda del Estado y la sociedad con los barrios populares y la realidad diaria de quienes viven en una de las villas más grandes de la Ciudad. La crudeza de su relato puso estos temas momentáneamente en el foco del debate tras su estreno en 2012.

Netflix: sinopsis de Elefante blanco

Elefante blanco.jpg

La trama se centra en dos sacerdotes católicos: el Padre Julián (interpretado por Ricardo Darín), un veterano y carismático activista social que lleva años trabajando en la villa, y su colega, el Padre Nicolás (Jérémie Renier), un sacerdote belga más joven que llega para unirse a su misión. Ambos trabajan incansablemente para asistir a los habitantes de la villa, luchando contra la pobreza extrema, la falta de recursos básicos y, especialmente, la violencia del narcotráfico.

La llegada de una asistenta social, Luciana (Martina Gusmán), que se une a su causa, añade una capa de tensión emocional al relato. A medida que Julián y Nicolás se adentran en la vida de la villa, deben confrontar dilemas morales cada vez más complejos: la tentación de la violencia como respuesta a la injusticia, el conflicto entre el deber religioso y la acción política, y la constante amenaza de ser aplastados por la violencia estructural que domina el lugar.

Tráiler de Elefante blanco

Reparto de Elefante blanco

  • Ricardo Darín
  • Jérémie Renier
  • Martina Gusmán
  • Federico Barga
  • Walter Jakob
  • Mauricio Minetti
  • Raúl Ramos
  • Pablo Gatti
