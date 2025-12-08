IR A
Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Un thriller español reciente avanza con una trama intensa sobre infiltración, lealtades tensas y decisiones límite.

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.

La película Un fantasma en batalla, producida por Netflix, abre su historia con un conflicto donde el espionaje, la violencia y los dilemas morales se entrelazan desde el primer minuto. Su impacto surge del modo en que la protagonista atraviesa un entorno donde la frontera entre el deber y la supervivencia se vuelve cada vez más difusa.

Una propuesta italiana que mezcla intriga, romance adulto y giros constantes.
El romance dramático que enloquece a todos en Netflix: fue filmado en la Costa Amalfitana

En un contexto marcado por tensiones históricas en el norte español, la trama se apoya en la reconstrucción de una etapa de alta conflictividad. Con un enfoque crudo, el film expone las zonas grises de la lucha antiterrorista, donde nada es del todo transparente.

La producción, que supera los 105 minutos, retoma elementos de la Operación Santuario y los combina con un pulso narrativo frenético. Así construye un clima de amenaza constante que potencia el drama y la acción.

un fantasma en la batalla
La misión de Amaia revela el costado más oscuro del espionaje.

La misión de Amaia revela el costado más oscuro del espionaje.

Netflix: sinopsis de Un fantasma en batalla

Amaia, una joven Guardia Civil, recibe una misión que puede alterar el rumbo de una investigación crucial: infiltrarse en el núcleo de una organización terrorista ya desarticulada. Para lograrlo, debe asumir una identidad falsa y contactar a un miembro clave, maniobra que la expone a peligros crecientes.

A medida que avanza, queda atrapada entre la lealtad a su tarea y el costo humano que implica mantenerse en la clandestinidad. El film profundiza en su deterioro emocional mientras se vincula con figuras temidas y descubre redes de traición que alcanzan altos niveles de poder.

Tráiler de Un fantasma en batalla

Reparto de Un fantasma en batalla

El elenco reúne a figuras destacadas como Susana Abaitua en el rol de Amaia, acompañada por Andrés Gertrúdix como el Teniente Coronel Castro. También participan Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariadna Gil, Mikel Losada, Jaime Chávarri, Almagro San Miguel y Anartz Zuazua.

