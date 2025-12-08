Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza Un thriller español reciente avanza con una trama intensa sobre infiltración, lealtades tensas y decisiones límite. + Seguir en







Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.

La película Un fantasma en batalla, producida por Netflix, abre su historia con un conflicto donde el espionaje, la violencia y los dilemas morales se entrelazan desde el primer minuto. Su impacto surge del modo en que la protagonista atraviesa un entorno donde la frontera entre el deber y la supervivencia se vuelve cada vez más difusa.

En un contexto marcado por tensiones históricas en el norte español, la trama se apoya en la reconstrucción de una etapa de alta conflictividad. Con un enfoque crudo, el film expone las zonas grises de la lucha antiterrorista, donde nada es del todo transparente.

La producción, que supera los 105 minutos, retoma elementos de la Operación Santuario y los combina con un pulso narrativo frenético. Así construye un clima de amenaza constante que potencia el drama y la acción.

un fantasma en la batalla La misión de Amaia revela el costado más oscuro del espionaje. Netflix: sinopsis de Un fantasma en batalla Amaia, una joven Guardia Civil, recibe una misión que puede alterar el rumbo de una investigación crucial: infiltrarse en el núcleo de una organización terrorista ya desarticulada. Para lograrlo, debe asumir una identidad falsa y contactar a un miembro clave, maniobra que la expone a peligros crecientes.

A medida que avanza, queda atrapada entre la lealtad a su tarea y el costo humano que implica mantenerse en la clandestinidad. El film profundiza en su deterioro emocional mientras se vincula con figuras temidas y descubre redes de traición que alcanzan altos niveles de poder.

Tráiler de Un fantasma en batalla Embed Reparto de Un fantasma en batalla El elenco reúne a figuras destacadas como Susana Abaitua en el rol de Amaia, acompañada por Andrés Gertrúdix como el Teniente Coronel Castro. También participan Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariadna Gil, Mikel Losada, Jaime Chávarri, Almagro San Miguel y Anartz Zuazua.