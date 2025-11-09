Qué conductores pagarán el 50% de la VTV en noviembre 2025

En noviembre 2025 siguen vigentes descuentos y exenciones para la VTV en CABA y Provincia.
Jubilados y pensionados con ingresos hasta dos haberes mínimos pueden pagar la mitad en PBA.
También acceden al 50% los autos con más de 20 años, si están en condiciones de circular.
Personas con discapacidad pueden tramitar la VTV sin costo presentando documentación respaldatoria.
La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria para autos y motos que alcanzan cierta antigüedad o kilometraje, y busca garantizar condiciones seguras de circulación. Aunque representa un gasto, existen beneficios que reducen el monto o incluso lo eliminan para grupos específicos.
En noviembre de 2025, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia mantienen regímenes de descuento y exención que contemplan situación económica, edad del titular y condición del vehículo, entre otros criterios. Para aprovecharlos, es muy importante cumplir plazos, presentar la documentación correspondiente y respetar el esquema de turnos y calendario por patente, de modo que el beneficio quede aplicado al momento de la inspección.
Quiénes pueden pagar solo el 50% del trámite al hacer la VTV en noviembre 2025
En la Provincia de Buenos Aires, jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos (equivalentes en octubre 2025 a $652.596) pueden acceder a una rebaja del 50%. Deben presentarse antes del vencimiento, acreditar el último recibo de cobro y figurar como titulares del vehículo.
También se admite el 50% de descuento para vehículos con más de 20 años, siempre que superen las pruebas técnicas y estén habilitados para circular.
En CABA y PBA, además, las personas con discapacidad pueden gestionar la VTV sin costo si son titulares del vehículo o están autorizadas a usarlo. Se exige el Certificado Único de Discapacidad vigente y el comprobante de exención de patente.
En la Ciudad, los mayores de 65 años, jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos también pueden solicitar la VTV gratuita. El trámite se inicia en la web oficial o enviando la documentación escaneada a [email protected], con CUIT/CUIL, fecha de nacimiento, datos de patentamiento y kilometraje. Debe pedirse dentro del período asignado por el calendario según la patente. Una vez aprobado, el beneficio queda activo para usar en la inspección.
Cuánto cuesta hacer la VTV en noviembre 2025
En territorio bonaerense, las tarifas vigentes tienen un valor para autos de $79.640,87 y para motos de $31.856,35. Con el 50% de descuento, el ahorro es importante para los grupos alcanzados. El trámite requiere turno previo, documentación del vehículo, cédula verde o azul y, cuando corresponda, los comprobantes que acrediten el beneficio.