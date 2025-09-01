Esta miniserie con solo 3 capítulos está dejando sin palabras a todos en Netflix: cuál es Su formato breve y directo se convirtió en uno de los puntos más comentados, generando un fuerte impacto en la lista de tendencias.







Las Series de Netflix de las que todos hablan

En el universo de las Series y películas que se renuevan a diario en las plataformas de streaming, como Netflix, hay títulos que logran destacarse de manera inesperada. Tal es el caso de una nueva propuesta que, con apenas tres capítulos, consiguió captar la atención de miles de usuarios alrededor del mundo.

Lo sorprendente es que no se trata de una superproducción extensa ni de una historia que demande largas horas frente a la pantalla. Así, esta miniserie española llamada Dos Tumbas llegó a la plataforma este viernes 29 de agosto y ya está siendo de lo más visto en el mundo.

Sinopsis de Dos tumbas, la miniserie tendencia en Netflix dos tumbas Hace dos años, Verónica y Marta, dos chicas de 16 años, desaparecieron en un pequeño pueblo de Málaga sin dejar huella. La falta de pruebas llevó a que la causa se cerrara.

Ante esta situación, Isabel, la abuela de Verónica, toma la decisión de iniciar su propia búsqueda. Para ello se alía con Rafael, el padre de Marta, un hombre de carácter complejo y con un costado peligroso. Dispuesta a llegar hasta el final, Isabel no dudará en cruzar límites legales y morales con tal de descubrir la verdad.

Tráiler de Dos tumbas Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Dos tumbas Kiti Mánver como Isabel.

Álvaro Morte como Rafael.

Hovik Keuchkerian.

Nadia Vilaplana.

Joan Solé.

Zoé Arnao.

Nonna Cardoner.

Carlos Scholz.

Magdalena Tejado.

Salva Reina.