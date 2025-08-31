Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir La producción de 93 minutos combina religión, exorcismos y monjas escalofriantes, logrando un lugar destacado entre lo más elegido de la plataforma de streaming.







La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.

El catálogo de Netflix se sigue consolidando como el espacio donde las películas de terror encuentran un público fiel. Entre posesiones, exorcismos y monjas terroríficas, La luz del diablo se destacó rápidamente y logró posicionarse en el top 10 en Argentina, generando comentarios que coinciden en una idea: no es recomendable verla en soledad.

Dirigida por Daniel Stamm, conocido por El último exorcismo, la película dura 93 minutos y se distingue por su atmósfera inquietante y por situar a una mujer en un rol central, tradicionalmente ocupado por hombres dentro del género. Esta perspectiva renovada aporta un enfoque único a la historia y la convierte en una propuesta diferente dentro del catálogo de terror de la plataforma.

La intensidad del relato y la construcción de suspenso lograron que “La luz del diablo” se convirtiera en un éxito inmediato. Tanto la crítica como el público resaltaron la manera en que combina la lucha entre la fe y las fuerzas malignas, donde lo religioso y lo sobrenatural se entrelazan en escenas que buscan mantener al espectador al borde del asiento.

La Luz del Diablo Jacqueline Byers interpreta a la hermana Ann, personaje que rompe con los estereotipos del cine de terror. Netflix Netflix: sinopsis de La Luz del Diablo La historia sigue a Ann, una joven monja que siente un llamado particular para enfrentarse al mal y ayudar a quienes sufren posesiones demoníacas. Sin embargo, la Iglesia establece que las mujeres no pueden realizar exorcismos, lo que la obliga a ingresar en un programa clandestino de formación para adquirir esas habilidades.

En ese proceso, Ann revela la verdadera motivación que la impulsa: su madre fue víctima de una posesión y esa experiencia marcó su destino. A medida que la trama avanza, la protagonista descubre que el mismo demonio que atormentó a su madre podría estar presente en los casos que intenta resolver. Con ello, el riesgo se multiplica y la tensión se eleva hasta un punto en que su fe y su vida quedan en juego.

Tráiler de La Luz del Diablo Embed - LA LUZ DEL DIABLO Tráiler Español Latino (2022) Reparto de La Luz del Diablo La producción cuenta con un elenco que aporta solidez a la historia, interpretando a personajes claves en el desarrollo de la trama: Jacqueline Byers como Hermana Ann , la monja que desafía las reglas para enfrentar el mal.

como , la monja que desafía las reglas para enfrentar el mal. Christian Navarro en el papel del Padre Dante , aliado en el entrenamiento secreto para realizar exorcismos.

en el papel del , aliado en el entrenamiento secreto para realizar exorcismos. Posy Taylor como Natalie , una de las jóvenes víctimas de las fuerzas demoníacas.

como , una de las jóvenes víctimas de las fuerzas demoníacas. Colin Salmon en el rol del Padre Quinn , figura de autoridad dentro del programa de formación.

en el rol del , figura de autoridad dentro del programa de formación. Virginia Madsen como la doctora Peters , especialista que analiza los límites entre la fe y la ciencia.

como la , especialista que analiza los límites entre la fe y la ciencia. Cora Kirk en la piel de Emilia, otro de los personajes que pone a prueba la valentía de Ann. Con este reparto, la película logra sostener un relato donde el suspenso, el horror psicológico y la crítica a las instituciones religiosas se entrelazan, reforzando su impacto dentro del género.